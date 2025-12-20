2025-12-20 19:58:09
Φωτογραφία για Το εορταστικό επεισόδιο του Ρουκ Ζουκ με την σειρά «ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»



Απόψε στις 21:00, η Ζέτα Μακρυπούλια υποδέχεται εκλεκτούς ηθοποιούς που όλοι ή σχεδόν όλοι κάτι κρύβουν και όλοι ή σχεδόν όλοι ψάχνουν 3 εκατομμύρια ευρώ!

Οι πρωταγωνιστές της πιο απρόβλεπτης κωμικής σειράς του ΑΝΤ1 «ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;» έρχονται στο εορταστικό «ROUK ZOUK», κάνουν πολλή φασαρία και παίζουν για καλό σκοπό για τη στήριξη του Σωματείου ΔΕΣΜΟΣ και του Συλλόγου Φλόγα. 

Στη μία πλευρά του στούντιο, βρίσκεται η ομάδα «BELIEVABLE» με τους Ηλία Βαλάση, Κωνσταντίνο Λιάρο, Θεανώ Κλάδη, Χρήστο Γαβριηλίδη και Μιχάλη Μιχαλακίδη. Απέναντί τους, είναι οι «UNBELIEVABLE» με τους Θάνο Μπίρκο, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Νίκη Λάμη, Αμαλία Νίνου, Φωτεινή Παπαχριστοπούλου και Έλενα Μεγγρέλη.



 



Ετοιμαστείτε για μία απολαυστική βραδιά με τον Θάνο Μπίρκο να παραδέχεται πως στο σπίτι του παίζει πάρα πολύ ROUK ZOUK, τον Ηλία Βαλάση και τη Ζέτα να θυμούνται τα… παλιά και τον Κωνσταντίνο Λιάρο να κάνει τα πάντα για να… «βγει» το επεισόδιο «ατίθασο»

. Όταν η Έλενα Μεγγρέλη παίζει συμβαίνουν όλα τα… unbelievable, ενώ η κουβέντα παίρνει φωτιά όταν ο Χρήστος Γαβριηλίδης μιλάει για το γούρικο εσώρουχό του. Η Θεανώ Κλάδη δεν φοβάται να τα «βάλει» με τον Δάσκαλο για κάτι κέρατα, ο Μιχάλης Μιχαλακίδης αποδεικνύεται άσσος στην παντομίμα, της Κωνσταντίνας Μιχαήλ της κάνουν προξενιό, ενώ η Νίκη Λάμη δεν παρατήρησε ότι κάποια, κάπου, κάποτε έβγαλε τα ακουστικά της. Τέλος, η Αμαλία Νίνου το παλεύει πολύ για την ομάδα της και η Φωτεινή Παπαχριστοπούλου δίνει ένα μοναδικό tip σε όλους μας!

Το χρηματικό ποσό που θα συγκεντρωθεί από τη βραδιά, εντάσσεται στην πρωτοβουλία του ΑΝΤ1 για τα παιδιά, ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ.

«ROUK ZOUK» - ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΖΕΤΑ ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑ: ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 21:00



Πηγή: tvnea.com
