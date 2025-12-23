2025-12-23 10:11:14
Φωτογραφία για Αυτή είναι η νέα σειρά που θα κάνει πρεμιέρα στο MAK TV



 Η σειρά

House έρχεται στο ΜΑΚ TV  Που τη δευτέρα 5 ιανουαρίου στις 22:00 και διαδραματίζεται σε ένα νοσοκομείο και παρακολουθεί τις περιπέτειες μιας ομάδας γιατρών, η οποία σε κάθε επεισόδιο καλείται να κάνει τη σωστή διάγνωση για τον εκάστοτε ασθενή. Επικεφαλής της ιατρικής ομάδας είναι ο ομότιτλος Gregory House, ένας αντισυμβατικός γιατρός, σπεσιαλίστας στον τομέα της διαγνωστικής ιατρικής.

Ο Dr Gregory House είναι ένας Σέρλοκ Χολμς της ιατρικής.

ΥΠΟΘΕΣΗ:Η σειρά εκτυλίσσεται στο φανταστικό νοσοκομείο Princeton-Plainsboro Teaching Hospital (PPDTH).Ο Dr Gregory House ένας ατίθασος όσο και μεγαλοφυής γιατρός, ηγείται μιας επίλεκτης ομάδας διαγνωσιολόγων. Το παγκοσμίου φήμης διαγνωστικό τμήμα του Dr Gregory House αναλαμβάνει περιπτώσεις αδύνατες να αντιμετωπιστούν σε άλλα νοσοκομεία. Oι υποθέσεις που τείνουν να είναι εξαιρετικά περίπλοκες και ασαφείς, είναι αυτές που προτιμά ο House και αρνείται να αναλάβει τις αδιάφορες. Κάνει δε χρήση της σωκρατικής μεθόδου για να καθοδηγήσει ασθενείς και συνάδελφους. Πολύ συχνά δεν είναι δυνατή η διάγνωση της ασθένειας, γιατί ο ίδιος ο ασθενής ψεύδεται για τα συμπτώματα και το ιστορικό του, επιβεβαιώνοντας την αγαπημένη φράση του Dr Gregory House: "Όλοι λένε ψέματα" .





Πηγή: tvnea.com
