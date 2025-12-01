2025-12-01 08:10:20
Φωτογραφία για Windows 11: Η Microsoft ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΗΝ hardware accelerated BitLocker το 2026!



 Η Microsoft ανακοίνωσε μια σειρά από σημαντικές αλλαγές στην κρυπτογράφηση BitLocker για τα Windows 11, οι οποίες πρόκειται να ισχύσουν το 2026. Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν την ενσωμάτωσή νέας τεχνολογίας που αξιοποιεί εξειδικευμένο hardware για την επιτάχυνση των διαδικασιών κρυπτογράφησης.

Η νέα αυτή τεχνολογία επιτρέπει την ταχύτερη κρυπτογράφηση δεδομένων, χρησιμοποιώντας αποκλειστικό hardware αντί για τον κύριο επεξεργαστή. Όπως διευκρινίζει η Microsoft, το “Hardware-accelerated BitLocker” προσφέρει ταχύτερη και πιο ασφαλή κρυπτογράφηση του δίσκου στα Windows, αξιοποιώντας σύγχρονα SoC και CPUs. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι κρυπτογραφικές διαδικασίες μεταφέρονται από τον επεξεργαστή σε ειδικά σχεδιασμένο hardware, ενισχύοντας έτσι την απόδοση και μειώνοντας την επιβάρυνση του συστήματος.

Η Microsoft υπογραμμίζει ότι σε υποστηριζόμενο hardware, τα κλειδιά κρυπτογράφησης πλέον προστατεύονται από το ίδιο το hardware, καθώς απομονώνονται σε επίπεδο πυριτίου. Αυτή η εξέλιξη συμβάλλει στη μείωση της έκθεσης σε τρωτά σημεία του CPU και της μνήμης, αυξάνοντας σημαντικά το επίπεδο ασφαλείας των δεδομένων.

Η τεχνολογία BitLocker εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα Windows και συνεχίζει να χρησιμοποιείται για την κρυπτογράφηση των δεδομένων του δίσκου του λειτουργικού συστήματος ως προεπιλογή. Για τους χρήστες που έχουν συνδεθεί με λογαριασμό Microsoft, το κλειδί κρυπτογράφησης BitLocker αποθηκεύεται στο cloud και είναι προσβάσιμο μόλις συνδεθούν με το λογαριασμό τους.

Μέσω της κρυπτογράφησης BitLocker, τα δεδομένα του υπολογιστή παραμένουν απρόσιτα σε οποιονδήποτε άλλον εκτός από τον νόμιμο κάτοχό τους. Σε περίπτωση κλοπής ενός laptop, ακόμα και αν ο σκληρός δίσκος αποσπαστεί και συνδεθεί σε άλλη συσκευή, η πρόσβαση στα δεδομένα θα είναι αδύνατη χωρίς το κατάλληλο κλειδί αποκρυπτογράφησης BitLocker.

Η νέα αυτή έκδοση του BitLocker ανακοινώθηκε παράλληλα με άλλες σημαντικές βελτιώσεις ασφαλείας που αναμένονται στα Windows 11. Αυτές περιλαμβάνουν μια πιο ανθεκτική δομή drivers η οποία “αυξάνει το επίπεδο” ασφαλείας όσον αφορά την υπογραφή των οδηγών. Επιπλέον, η Microsoft προγραμματίζει τη μείωση της εξάρτησης από ιδιόκτητους drivers σε επίπεδο πυρήνα, αντικαθιστώντας τους με ενσωματωμένους drivers των Windows.



Συντάξεις: Κέρδος έως 2.054 ευρώ ετησίως από το πακέτο μέτρων [οι τελικοί πίνακες με τα νέα ποσά]
Συντάξεις: Κέρδος έως 2.054 ευρώ ετησίως από το πακέτο μέτρων [οι τελικοί πίνακες με τα νέα ποσά]
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΛΜΑ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟΥΣ ΔΙΣΚΟΥΣ 69 TB ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΛΜΑ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟΥΣ ΔΙΣΚΟΥΣ 69 TB ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
