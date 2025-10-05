Η Microsoft προχωρά σε μεγάλη αναδιοργάνωση της ομάδας Windows, ενοποιώντας τις βασικές ομάδες μηχανικών κάτω από μία ενιαία οργάνωση.

Η αλλαγή ανακοινώθηκε με εσωτερικό υπόμνημα από τον επικεφαλής των Windows, Pavan Davuluri, ο οποίος πρόσφατα προήχθη σε πρόεδρο των Windows και συσκευών. Σκοπός της κίνησης είναι να ενοποιήσει το μηχανικό έργο και να φέρει εστίαση στην υλοποίηση των προτεραιοτήτων.

Βασικές Αλλαγές και Επιπτώσεις

Ενιαία Καθοδήγηση: Οι επικεφαλής των ομάδων Windows για Core OS, Data Intelligence and Fundamentals, Security και Engineering Systems θα αναφέρονται πλέον απευθείας στον Davuluri. Αυτό φέρνει το μεγαλύτερο μέρος του μηχανικού έργου των Windows υπό έναν μόνο ηγέτη, αντιστρέφοντας την προηγούμενη διάσπαση με τις ομάδες Azure (που είχε γίνει το 2018).

Αντιστροφή Προηγούμενης Απόφασης: Το 2018, η Microsoft είχε χωρίσει το τμήμα Windows, μετακινώντας τον πυρήνα της πλατφόρμας στην πλευρά του Azure. Η τωρινή αναδιοργάνωση επαναφέρει την πλειοψηφία των βασικών μηχανικών ομάδων.

Συνεργασία με Azure: Ορισμένα χαμηλού επιπέδου τμήματα των Windows, όπως η Αποθήκευση, η Δικτύωση, η Ασφάλεια και ορισμένες λειτουργίες kernel και virtualization (τώρα στο Azure Core), θα συνεχίσουν να συνεργάζονται και να εξαρτώνται από τις ομάδες Azure.

Έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI): Η επανένωση αυξάνει τις ευθύνες του Davuluri, καθώς η Microsoft δίνει όλο και μεγαλύτερη βαρύτητα στην αναμόρφωση του λειτουργικού συστήματος με λειτουργίες AI. Ο Davuluri δήλωσε ότι η αναδιοργάνωση θα βοηθήσει στην υλοποίηση του οράματος για τα Windows ως ένα "Agentic OS" (λειτουργικό σύστημα με λειτουργίες αντιπροσώπου/πράκτορα).

Η Microsoft έχει ήδη ξεκινήσει πρωτοβουλίες όπως το πρόγραμμα Windows AI Labs και έχει προσθέσει λειτουργίες AI στα Windows 11, όπως το Copilot Vision και έναν AI-powered Settings agent.

