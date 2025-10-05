2025-10-05 10:43:13
Φωτογραφία για TA WINDOWS ΘΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ MICROSOFT ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΝ ΜΕΛΛΟΝ

 Η Microsoft προχωρά σε μεγάλη αναδιοργάνωση της ομάδας Windows, ενοποιώντας τις βασικές ομάδες μηχανικών κάτω από μία ενιαία οργάνωση.



Η αλλαγή ανακοινώθηκε με εσωτερικό υπόμνημα από τον επικεφαλής των Windows, Pavan Davuluri, ο οποίος πρόσφατα προήχθη σε πρόεδρο των Windows και συσκευών. Σκοπός της κίνησης είναι να ενοποιήσει το μηχανικό έργο και να φέρει εστίαση στην υλοποίηση των προτεραιοτήτων.

Βασικές Αλλαγές και Επιπτώσεις

Ενιαία Καθοδήγηση: Οι επικεφαλής των ομάδων Windows για Core OS, Data Intelligence and Fundamentals, Security και Engineering Systems θα αναφέρονται πλέον απευθείας στον Davuluri. Αυτό φέρνει το μεγαλύτερο μέρος του μηχανικού έργου των Windows υπό έναν μόνο ηγέτη, αντιστρέφοντας την προηγούμενη διάσπαση με τις ομάδες Azure (που είχε γίνει το 2018).

Αντιστροφή Προηγούμενης Απόφασης: Το 2018, η Microsoft είχε χωρίσει το τμήμα Windows, μετακινώντας τον πυρήνα της πλατφόρμας στην πλευρά του Azure. Η τωρινή αναδιοργάνωση επαναφέρει την πλειοψηφία των βασικών μηχανικών ομάδων.

Συνεργασία με Azure: Ορισμένα χαμηλού επιπέδου τμήματα των Windows, όπως η Αποθήκευση, η Δικτύωση, η Ασφάλεια και ορισμένες λειτουργίες kernel και virtualization (τώρα στο Azure Core), θα συνεχίσουν να συνεργάζονται και να εξαρτώνται από τις ομάδες Azure.

Έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI): Η επανένωση αυξάνει τις ευθύνες του Davuluri, καθώς η Microsoft δίνει όλο και μεγαλύτερη βαρύτητα στην αναμόρφωση του λειτουργικού συστήματος με λειτουργίες AI. Ο Davuluri δήλωσε ότι η αναδιοργάνωση θα βοηθήσει στην υλοποίηση του οράματος για τα Windows ως ένα "Agentic OS" (λειτουργικό σύστημα με λειτουργίες αντιπροσώπου/πράκτορα).

Η Microsoft έχει ήδη ξεκινήσει πρωτοβουλίες όπως το πρόγραμμα Windows AI Labs και έχει προσθέσει λειτουργίες AI στα Windows 11, όπως το Copilot Vision και έναν AI-powered Settings agent. freegr.gr



Freegr network blog- News about pc, technology.
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
GRAND HOTEL : Μετά την έκρηξη έρχεται το χάος... - Διαβάστε τα επόμενα επεισόδια πριν παιχτούν στην TV
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
GRAND HOTEL : Μετά την έκρηξη έρχεται το χάος... - Διαβάστε τα επόμενα επεισόδια πριν παιχτούν στην TV
«Flathunters»: Το νέο και φρέσκο project του ΑΝΤ1 που ψάχνει… το τέλειο σπίτι!
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Flathunters»: Το νέο και φρέσκο project του ΑΝΤ1 που ψάχνει… το τέλειο σπίτι!
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η ΤΕΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΘΕΤΕΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΟΙ SCI FI ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ
Η ΤΕΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΘΕΤΕΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΟΙ SCI FI ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ
PC gaming hardware: 44,5 ΔΙΣ ΔΟΛΛΑΡΙΑ το 2025 ΜΕ ΕΚΡΗΞΗ 35% ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ Windows 11
PC gaming hardware: 44,5 ΔΙΣ ΔΟΛΛΑΡΙΑ το 2025 ΜΕ ΕΚΡΗΞΗ 35% ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ Windows 11
Η ΕΕ ΕΡΕΥΝΑ Apple, Google και Microsoft ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Η ΕΕ ΕΡΕΥΝΑ Apple, Google και Microsoft ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Το Μέλλον της Τηλεόρασης: Πώς το Streaming, τα Κοινωνικά Δίκτυα και οι Έξυπνες Συσκευές Αλλάζουν τον Τρόπο που Παρακολουθούμε
Το Μέλλον της Τηλεόρασης: Πώς το Streaming, τα Κοινωνικά Δίκτυα και οι Έξυπνες Συσκευές Αλλάζουν τον Τρόπο που Παρακολουθούμε
Qualcomm και MediaTek ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ chipsets ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ Android
Qualcomm και MediaTek ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ chipsets ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ Android
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Νέο τηλεοπτικό project στο OPEN με τη Μάγδα Τσέγκου και την υπογραφή του Τάσου Δούση
Νέο τηλεοπτικό project στο OPEN με τη Μάγδα Τσέγκου και την υπογραφή του Τάσου Δούση
Πρωινή μάχη τηλεθέασης: «Χαμογέλα και πάλι!» στην κορυφή του δυναμικού κοινού
Πρωινή μάχη τηλεθέασης: «Χαμογέλα και πάλι!» στην κορυφή του δυναμικού κοινού
Η «βασίλισσα» του μεσημεριού το ΣΚ παραμένει η Ναταλία Γερμανού
Η «βασίλισσα» του μεσημεριού το ΣΚ παραμένει η Ναταλία Γερμανού
Η αγαπημένη καθημερινή σειρά της ΕΡΤ επιστρέφει στην ERT World
Η αγαπημένη καθημερινή σειρά της ΕΡΤ επιστρέφει στην ERT World
ΕΛΛΗΜΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΥΝ ΜΕ ΤΝ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙΡΟΥ
ΕΛΛΗΜΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΥΝ ΜΕ ΤΝ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙΡΟΥ