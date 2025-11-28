Η Microsoft αναγνώρισε επιτέλους ότι τα Windows έχουν προβλήματα και σε ένα νέο άρθρο υποστήριξης παραδέχτηκε ότι υπάρχουν προβλήματα σε σχεδόν κάθε σημαντική βασική λειτουργία των Windows 11.

Τα προβλήματα σχετίζονται με το XAML και αυτό επηρεάζει όλα τα στοιχεία του Shell, όπως το μενού Έναρξη, τη γραμμή εργασιών, την Εξερεύνηση και τις Ρυθμίσεις των Windows.

Αν και η Microsoft αναγνωρίζει (επίσημα) το πρόβλημα μόλις τον Νοέμβριο του 2025, αυτό υπάρχει από το Patch Tuesday Ιουλίου του 2025 (KB5062553), δηλαδή πριν από τέσσερις μήνες. Επίσης, επειδή τα Windows 11 25H2 μοιράζονται την ίδια βάση κώδικα με την έκδοση 24H2, επηρεάζεται και η νεότερη ενημέρωση δυνατοτήτων των Windows 11.

Στο άρθρο υποστήριξης, η Microsoft αναφέρει:

“Μετά την παροχή σε έναν υπολογιστή μιας μηνιαίας αθροιστικής ενημέρωσης των Windows 11, της έκδοσης 24H2 που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2025 ή μετά (KB5062553), διάφορες εφαρμογές όπως το StartMenuExperiencehost, το Search, το SystemSettings, η γραμμή εργασιών ή η Εξερεύνηση ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες.

Η εταιρεία αναφέρει επίσης ότι οι ενημερώσεις στοιχείων και πακέτων XAML των Windows για τα MicrosoftWindows.Client.CBS_cw5n1h2txyewy, Microsoft.UI.Xaml.CBS_8wekyb3d8bbwe και MicrosoftWindows.Client.Core_cw5n1h2txyewy είναι αυτές που προκαλούν ορισμένα από τα προβλήματα.

Η εταιρεία αναφέρει ότι τα παρακάτω στοιχεία Shell και οι σχετικές υπηρεσίες μπορεί να αποτύχουν και να αναφέρουν ένα σφάλμα στην οθόνη ή να αποτύχουν χωρίς να εκτελεστούν:

Explorer.exeshelhost.exeStartMenuExperienceHostApplication crashes when initializing the XAML viewsExplorer running but no taskbar window.other XAML island views fail to initialize.ImmersiveShell

Η Microsoft αναφέρει ότι ετοιμάζει κάποια επιδιόρθωση, και προς το παρόν δίνει μερικές λύσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Πρώτον, η εταιρεία αναφέρει ότι η επανεκκίνηση της υπηρεσίας κεντρικού υπολογιστή Shell Infrastructure (SIHost.exe) θα βοηθήσει στην επαναφορά των πακέτων Immersive Shell που λείπουν.

Αυτό μπορεί να γίνει με τις παρακάτω εντολές:

Add-AppxPackage -Register -Path ‘C:\Windows\SystemApps\MicrosoftWindows.Client.CBS_cw5n1h2txyewy\appxmanifest.xml’ -DisableDevelopmentMode

Add-AppxPackage -Register -Path ‘C:\Windows\SystemApps\Microsoft.UI.Xaml.CBS_8wekyb3d8bbwe\appxmanifest.xml’ -DisableDevelopmentMode

Add-AppxPackage -Register -Path ‘C:\Windows\SystemApps\MicrosoftWindows.Client.Core_cw5n1h2txyewy\appxmanifest.xml’ -DisableDevelopmentMode

Σαν δεύτερη λύση η εταιρεία, κοινοποίησε ένα PowerShell logon script που ουσιαστικά εμποδίζει την πρόωρη εκκίνηση του Explorer μέχρι να λειτουργήσουν πλήρως τα απαιτούμενα πακέτα.

Το PowerShell logon script:

@echo off



REM Register MicrosoftWindows.Client.CBS

powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -Command “Add-AppxPackage -Register -Path ‘C:\Windows\SystemApps\MicrosoftWindows.Client.CBS_cw5n1h2txyewy\appxmanifest.xml’ -DisableDevelopmentMode”

REM Register Microsoft.UI.Xaml.CBS

powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -Command “Add-AppxPackage -Register -Path ‘C:\Windows\SystemApps\Microsoft.UI.Xaml.CBS_8wekyb3d8bbwe\appxmanifest.xml’ -DisableDevelopmentMode”

REM Register MicrosoftWindows.Client.Core

powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -Command “Add-AppxPackage -Register -Path ‘C:\Windows\SystemApps\MicrosoftWindows.Client.Core_cw5n1h2txyewy\appxmanifest.xml’ -DisableDevelopmentMode”

Μπορείτε να βρείτε το άρθρο υποστήριξης εδώ (KB5072911). Πηγή

freegr

Freegr network blog- News about pc, technology.