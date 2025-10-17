Η Microsoft ανακοίνωσε νέες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) για τα Windows 11 με στόχο να μετατρέψει κάθε υπολογιστή σε "AI PC" που ελέγχεται από το Copilot μέσω της φωνής του χρήστη.

Βασικά σημεία:

Όραμα AI PC: Η Microsoft σχεδιάζει να "ξαναγράψει ολόκληρο το λειτουργικό σύστημα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη", δημιουργώντας το "AI PC", σύμφωνα με τον Yusuf Mehdi, εκτελεστικό αντιπρόεδρο και chief marketing officer για τους καταναλωτές στη Microsoft.

Ρόλος της Φωνής: Η εταιρεία θεωρεί ότι η φωνή θα γίνει ο τρίτος μηχανισμός εισόδου (μαζί με πληκτρολόγιο/ποντίκι), με τους χρήστες να μιλούν στους υπολογιστές τους και να αφήνουν το Copilot να αναλαμβάνει ενέργειες. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της νέας λέξης ενεργοποίησης "Hey, Copilot!".

Copilot Vision: Μια opt-in λειτουργία που κυκλοφορεί παγκοσμίως και επιτρέπει στους χρήστες να μεταδίδουν ό,τι βλέπουν στην οθόνη τους στο Copilot για να λάβουν βοήθεια (π.χ., χρήση εφαρμογών, αντιμετώπιση προβλημάτων, εκμάθηση εργασιών, καθοδήγηση σε παιχνίδια).

Copilot Actions: Το επόμενο βήμα, το οποίο βρίσκεται σε δοκιμαστική φάση, επιτρέπει στον βοηθό AI να αναλαμβάνει ενέργειες στον τοπικό υπολογιστή (π.χ., εργασίες σε φάκελο φωτογραφιών). Αυτές οι ενέργειες εκτελούνται σε ένα ασφαλές, περιορισμένο περιβάλλον (ξεχωριστό desktop) και μπορούν να τρέχουν στο παρασκήνιο, με τον χρήστη να παρακολουθεί την πρόοδο.

Διαθεσιμότητα: Οι νέες δυνατότητες AI θα εμφανιστούν σε "κανονικούς" υπολογιστές Windows 11, χωρίς την ανάγκη αγοράς ειδικού Copilot Plus PC.

Προώθηση: Η Microsoft ενσωματώνει το Copilot στη γραμμή εργασιών (taskbar) και ξεκινά τηλεοπτικές διαφημίσεις με σύνθημα "meet the computer you can talk to", συμπίπτοντας με τη λήξη υποστήριξης των Windows 10.

