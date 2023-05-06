2023-05-06 11:44:35
Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ
ΣΤΙΣ 21 ΜΑΪΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΜΜΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΑ ΣΕ ΠΑΕΙ ΚΑΠΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΔΕΛΦΕ ΜΟΥ
ΤΗΝ ΧΑΩΔΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ......
ΜΝΗΜΟΝΙΑ
ΑΚΡΙΒΕΙΑ
ΑΝΕΡΓΕΙΑ
ΔΙΑΦΘΟΡΑ
ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΨΕΜΜΑΤΑ
ΧΡΕΟΣ
ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ
ΠΑΡΑΔΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΛΕΓΟΝΤΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΛΕΩΦΟΡΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΚΕΙ ΥΠΑΡΧΕΙ
Η ΑΛΗΘΕΙΑ
Ο ΠΛΟΥΤΟΣ= ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ + 20.000€ ΣΤΟ ΚΑΘΕ ΑΦΜ
Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Η ΑΡΕΤΗ
Η ΛΟΓΙΚΗ
Η ΑΦΘΟΝΙΑ
ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΝΤΑ
ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΜΕ ΔΕΝ ΛΑΘΕΥΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΤΟΣΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΑΝΤΑΖΕΣΤΕ
https://www.e-sy.gr/programmatic-statements/
ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΩΝ
ΠΟΥ ΘΑ ΚΙΝΗΘΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ
https://www.aitherikigrafi.gr/ellanio-axiako
ΕΧΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΓΝΩΣΗ ΠΟΥ ΧΑΡΑΞΕ ΚΑΙ ΓΕΙΩΣΕ Ο ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ
https://www.aitherikigrafi.gr/
ΑΡΑ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ ΑΔΕΛΦΕ ΜΟΥ
ΔΕΝ ΜΑΣ ΛΕΙΠΕΙ ΤΙΠΟΤΑ
ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΛΕΙΠΕΙ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ
ΚΑΙ ΣΕ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΡΘΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΣΟΥ
ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΑΣ
ΟΠΩΣ ΑΡΜΟΖΕΙ ΣΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΣ
ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΔΕΛΦΕ ΜΟΥ
ΜΕ ΤΙΜΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ
ximeronews
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