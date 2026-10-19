Νίκος Παπαθανάσης: 85,5 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη του Προαστιακού και του Λιμένος Θεσσαλονίκης.

2026-10-19 12:00:17

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση οι Πράξεις «Κατασκευή Προαστιακού Δυτικής Θεσσαλονίκης» και «Σιδηροδρομική σύνδεση του 6ου Προβλήτα Λιμένα Θεσσαλονίκης», εντάσσονται στο τομεακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Μεταφορές 2021-2027».Συγκεκριμένα:–Το έργο «Κατασκευή Προαστιακού Δυτικής Θεσσαλονίκης» με συνολική δημόσια δαπάνη 24.549.345,82 € και sidirodromikanea

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