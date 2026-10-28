2026-10-28 06:41:50
Φωτογραφία για Ελλήνων Ψυχή: Η Δύναμη που Δόξασε την Πατρίδα.
Η αδάμαστη ψυχή των Ελλήνων ήταν εκείνη που έγραψε με θάρρος, πίστη και αυτοθυσία μία από τις λαμπρότερες και ενδοξότερες σελίδες της ελληνικής ιστορίας. Μέσα από αγώνες, θυσίες και ανυπέρβλητη δύναμη ψυχής, απέδειξαν ότι το μεγαλείο ενός έθνους δεν κρίνεται από το μέγεθός του, αλλά από το φρόνημα και την αποφασιστικότητα των ανθρώπων του. Η ελληνική ψυχή υπήρξε πάντοτε η κινητήρια sidirodromikanea
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