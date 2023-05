Μετά την αποτυχία της ελληνικής συμμετοχής να περάσει στον τελικό της Eurovision, έχει ξεσπάσει γκρίνια σε βάρος της ΕΡΤ για την επιλογή του συγκεκριμένου τραγουδιού.

Στον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision το τραγούδι "What the say" από τον Victor Vernicos δεν μπήκε στη δεκάδα και έτσι δεν πέρασε στον τελικό του Σαββάτου.

Πάντως η Ελλάδα είχε μια ευκαιρία για μια πολύ καλή θέση καθώς τι τραγούδι που θα ακούσετε και παρακάτω πιθανόν να έδινε όχι μόνο τη θέση στον μεγάλο τελικό του διαγωνισμού αλλά και στην 10αδα όπως .ας μεταφέρουν φανς του διαγωνισμού... Δεν είναι μάλιστα τυχαίο ότι και ξένοι ανθρώποι που καλύπτουν τον διαγωνισμό όταν άκουσαν το τραγούδι της Melissa Mantzoukis- Liar (που ψήφισε πρώτο και με διαφορά για να πάει στη Eurovision η επιτροπή του κοινού και η επιτροπή τις ΕΡΤ το έριξε) λένε χαρακτηριστικά ότι μόνοι σας βγάλατε τα μάτια σας... και πως αυτό το τραγούδι θα πήγαινε πολύ ψηλά στην κατάταξη...

Αλήθεια η επιτροπή σε τι βοηθάει; Γιατί δεν γίνεται η επιλογή μόνο από το κοινό; Γιατί η ΕΡΤ προσπαθεί με νύχια και με δόντια να διαλύσει τον συγκεκριμένο τηλεοπτικό προϊόν;

Αγαπητοί, αποτύχατε και η κατακραυγή είναι και θα συνεχίσει να είναι μεγάλη.

Ακούστε το τραγούδι της Melissa Mantzoukis- Liar

tvnea

Πηγή: TVNEA.COM