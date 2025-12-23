2025-12-23 11:26:00

Σε χαλαρή έξοδο εντόπισε η κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star τη Ζέτα Μακρυπούλια, με την αγαπημένη ηθοποιό και παρουσιάστρια να απαντά σε ερωτήσεις τόσο για τα επόμενα τηλεοπτικά της βήματα όσο και για τις εξελίξεις γύρω από τις επιτυχημένες εκπομπές που φέρουν την υπογραφή της.



Όταν, ωστόσο, ρωτήθηκε για την αλλαγή ώρας που παρατηρήθηκε φέτος στο Ρουκ Ζουκ, η Ζέτα Μακρυπούλια ξεκαθάρισε από την πρώτη στιγμή πως δεν επιθυμεί να τοποθετηθεί ή να κάνει οποιαδήποτε δήλωση επί του συγκεκριμένου θέματος.



«Με πετυχαίνετε σε ψώνια. Άλλαξε η ώρα του Ρουκ Ζουκ, δε θα σας κάνω όμως δηλώσεις.»



«Το “Παρά Πέντε” έρχεται. Το περιμένω πώς και πώς. Περάσαμε πολύ ωραία. Συγκινηθήκαμε».



Όταν η συζήτηση στράφηκε στις φήμες που θέλουν το Ρουκ Ζουκ να μπαίνει προσωρινά στον «πάγο» την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, η Ζέτα Μακρυπούλια επέλεξε να μη δώσει ξεκάθαρη απάντηση.



Αρκέστηκε να πει: «Καλή χρονιά θα σου πω» και στη συνέχεια αποχώρησε.



