freegr

Πιθανοί εξωγήινοι πολιτισμοί σε κοντινά μας (σχετικά) άστρα θα ήταν σε θέση να ανακαλύψουν την ανθρωπότητα μέσω της διαρροής ραδιοσημάτων από τις δραστηριότητές μας, σύμφωνα με νέα έρευνα. Επιστήμονες από το University of Manchester και το University of Mauritius χρησιμοποίησαν crowd sourced δεδομένα για να προσομοιώσουν τη διαρροή ραδιοσημάτων από πύργους κινητής τηλεφωνίας προκειμένου να διαπιστώσουν τι θα μπορούσαν να εντοπίσουν εξωγήινοι πολιτισμοί από κοντινά άστρα, μεταξύ των οποίων και ο Αστέρας του Μπάρναρντ, έξι έτη φωτός από τη Γη. Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.Όπως διαπιστώθηκε, μόνο πιο τεχνολογικά εξελιγμένοι πολιτισμοί θα μπορούσαν να εντοπίσουν τα υπάρχοντα επίπεδα διαρροής από πύργους κινητής τηλεφωνίας στη Γη. Ωστόσο, καθώς, θεωρητικά, τέτοιοι πολιτισμοί θα είχαν μάλλον πιο ευαίσθητα συστήματα εντοπισμού και καθώς η ανθρωπότητα αποκτά πιο ισχυρά συστήματα στη Γη, γίνεται όλο και πιο πιθανός ο εντοπισμός σαν ενδεχόμενο. Ο καθηγητής Μάικ Γκάρετ, team leader του συγκεκριμένου project και διευθυντής του Jodrell Bank Centre for Astrophysics στο University of Manchester είπε πως «έχω ακούσει πολλούς συναδέλφους να λένε πως οι Γη έχει γίνει πιο σιωπηλή από άποψης ραδιοσημάτων τα τελευταία χρόνια- έναν ισχυρισμό που πάντα αμφισβητούσα. Αν και είναι αλήθεια πως έχουμε λιγότερους ισχυρούς πομπούς τηλεόρασης και ραδίου σήμερα, η εξάπλωση συστημάτων κινητής τηλεφωνίας ανά τον κόσμο είναι πρωτοφανής. Ενώ κάθε σύστημα αντιπροσωπεύει σχετικά λίγη ισχύ μεμονωμένα, το συνολικό φάσμα δισεκατομμυρίων τέτοιων συσκευών είναι σημαντικό.Οι παρούσες εκτιμήσεις υποδεικνύουν ότι θα έχουμε πάνε από 100.000 δορυφόρους σε χαμηλή τροχιά και πέρα από αυτήν πριν το τέλος της δεκαετίας. Η Γη είναι ήδη αφύσικα φωτεινή στο ραδιοφάσμα, αν η τάση συνεχιστεί, θα μπορούσαμε να γίνουμε πολύ εύκολα εντοπίσιμοι από οποιονδήποτε προηγούμενο πολιτισμό με τη σωστή τεχνολογία». Οι προσομοιώσεις έδειξαν επίσης πως στο «ραδιο-ίχνος» της Γης από την κινητή τηλεφωνία συμβάλλουν σημαντικά οι αναπτυσσόμενες χώρες, περιλαμβανομένων αυτών της Αφρικής- κάτι το οποίο οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν ως συναρπαστική εξέλιξη, καθώς υπογραμμίζει την επιτυχή εξέλιξη ως προς το πέρασμα στην ψηφιακή εποχή.Freegr network blog- News about pc, technology.