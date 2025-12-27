2025-12-27 10:56:06
Φωτογραφία για Γιάννης Τσιμιτσέλης: Γι αυτό είπε «ναι» στην παρουσίαση της εκπομπής Όπου υπάρχει Ελλάδα
Για την απόφασή του να πει το «ναι» στην παρουσίαση της εκπομπής Όπου υπάρχει Ελλάδα μίλησε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, σε συνέντευξή του στη Reallife.

Ο αγαπημένος ηθοποιός ξεκαθάρισε πως η τηλεόραση κρύβει μεγάλη ευθύνη και τίποτα δεν λέγεται τυχαία. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Όταν με προσέγγισαν για το “Όπου υπάρχει Ελλάδα”, δεν είχα κανονίσει κάποια σειρά. Μάλιστα, φέτος είχα αποφασίσει να κάνω ένα διάλειμμα από το θέατρο, για να έχω τα Σαββατοκύριακα ελεύθερα, να περνάω χρόνο με την κόρη μου και να αφιερώνω στιγμές σε μένα».

Ο ίδιος τόνισε πως δεν χρειάζεται όλοι να έχουν άποψη για τα πάντα: «Δεν έχω τις γνώσεις για να εκφράσω άποψη σε κάθε θέμα. Αφήνω μεγάλο χώρο στα παιδιά που κάνουν το ρεπορτάζ, γιατί έχουν ασχοληθεί σε βάθος».

«Εγώ είμαι πολύ πιο χύμα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ακόμα και η μεγαλύτερη ασφάλειά μου, το χιούμορ, δεν μπορεί να με σώσει. Η άποψή μου είναι όπως αν έβλεπα την εκπομπή από το σπίτι. Αν μου προκύψει μια απορία, τη ρωτάω».

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γιώργος Μαζωνάκης: Η σιωπηλή κίνηση που έκανε ο τραγουδιστής στον τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Γιώργος Μαζωνάκης: Η σιωπηλή κίνηση που έκανε ο τραγουδιστής στον τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1
Ο ΣΚΑΪ καταγγέλλει τον ΕΚΚΟΜΕΔ για το ντοκιμαντέρ Παπαχελά: Απόπειρα προληπτικής λογοκρισίας
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ο ΣΚΑΪ καταγγέλλει τον ΕΚΚΟΜΕΔ για το ντοκιμαντέρ Παπαχελά: Απόπειρα προληπτικής λογοκρισίας
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΣΤΗΝ 2η ΘΕΣΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.
ΣΤΗΝ 2η ΘΕΣΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.
Γιαννης Τριανταφυλλακης : Νέα χρηματοδότηση για τον Δήμο Ξηρομέρου, ύψους 399.499,98 €
Γιαννης Τριανταφυλλακης : Νέα χρηματοδότηση για τον Δήμο Ξηρομέρου, ύψους 399.499,98 €
Παρουσίαση μακέτας Στ΄ και Ε΄ τάξεων
Παρουσίαση μακέτας Στ΄ και Ε΄ τάξεων
Μαζωνάκης: Κανονικά η πρεμιέρα στο νυχτερινό κέντρο– «Είμαι ο αληθινός» είπε στην έναρξη
Μαζωνάκης: Κανονικά η πρεμιέρα στο νυχτερινό κέντρο– «Είμαι ο αληθινός» είπε στην έναρξη
Μαζωνάκης μέσω δικηγόρου: «Ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες – Υπάρχει οργανωμένο σχέδιο»
Μαζωνάκης μέσω δικηγόρου: «Ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες – Υπάρχει οργανωμένο σχέδιο»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ότι αξίζει: Στο Δασικό χωριό Ερυμάνθου στη Ροδόπη
Ότι αξίζει: Στο Δασικό χωριό Ερυμάνθου στη Ροδόπη
Το κινέζικο τρένο maglev φτάνει τα 800 χλμ./ώρα σε δευτερόλεπτα
Το κινέζικο τρένο maglev φτάνει τα 800 χλμ./ώρα σε δευτερόλεπτα
Σε λίγους μήνες η μεταλλική γέφυρα Επταλόφου θα είναι παρελθόν
Σε λίγους μήνες η μεταλλική γέφυρα Επταλόφου θα είναι παρελθόν
The Voice of Greece: Οι 18 διαγωνιζόμενοι ανεβαίνουν στη σκηνή
The Voice of Greece: Οι 18 διαγωνιζόμενοι ανεβαίνουν στη σκηνή
ΠΟΥ ΒΑΔΙΖΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΟΥ ΒΑΔΙΖΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ