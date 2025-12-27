2025-12-27 10:56:06

Για την απόφασή του να πει το «ναι» στην παρουσίαση της εκπομπής Όπου υπάρχει Ελλάδα μίλησε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, σε συνέντευξή του στη Reallife.



Ο αγαπημένος ηθοποιός ξεκαθάρισε πως η τηλεόραση κρύβει μεγάλη ευθύνη και τίποτα δεν λέγεται τυχαία. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:



«Όταν με προσέγγισαν για το “Όπου υπάρχει Ελλάδα”, δεν είχα κανονίσει κάποια σειρά. Μάλιστα, φέτος είχα αποφασίσει να κάνω ένα διάλειμμα από το θέατρο, για να έχω τα Σαββατοκύριακα ελεύθερα, να περνάω χρόνο με την κόρη μου και να αφιερώνω στιγμές σε μένα».



Ο ίδιος τόνισε πως δεν χρειάζεται όλοι να έχουν άποψη για τα πάντα: «Δεν έχω τις γνώσεις για να εκφράσω άποψη σε κάθε θέμα. Αφήνω μεγάλο χώρο στα παιδιά που κάνουν το ρεπορτάζ, γιατί έχουν ασχοληθεί σε βάθος».



«Εγώ είμαι πολύ πιο χύμα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ακόμα και η μεγαλύτερη ασφάλειά μου, το χιούμορ, δεν μπορεί να με σώσει. Η άποψή μου είναι όπως αν έβλεπα την εκπομπή από το σπίτι. Αν μου προκύψει μια απορία, τη ρωτάω».



Πηγή: tvnea.com



