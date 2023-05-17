2023-05-17 10:31:44
Φωτογραφία για ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΒΥΤΙΝΑ -ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΜΟΝΗ ΚΕΡΝΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΒΥΤΙΝΑ -ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΜΟΝΗ ΚΕΡΝΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΟΝΟ ΜΕ 40 ΕΥΡΩ... ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΘΑΥΜΑΣΕΤΕ ΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΜΟΝΗ. ΑΝΕΙΠΩΤΗ ΟΜΟΡΦΙΑ- ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΠΙΤΑΚΙΑ- ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΑ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΑ- ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΑ ΝΕΡΑ- ΑΠΟΤΟΜΕΣ ΧΑΡΑΔΡΕΣ- ΚΑΤΑΦΥΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ: ΑΓΡΙΝΙΟ -ΦΥΤΕΙΕΣ -ΠΑΠΑΔΑΤΟ -ΑΣΤΑΚΟ - ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ - ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ - ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ -ΠΡΟΔΡΟΜΟ – ΑΓΡΑΜΠΕΛΟ - ΜΑΧΑΙΡΑ – ΜΠΑΜΠΙΝΗ– ΑΕΤΟ-ΒΛΥΖΙΑΝΑ - ΜΥΤΙΚΑ – ΚΑΝΔΗΛΑ -ΛΕΣΙΝΙ -ΚΑΤΟΧΗ - ΝΕΟΧΩΡΙ ΚΑΙ ΑΙΤΩΛΙΚΟ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 07 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛ: 6937696773. ΚΩΣΤΑΣ
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