2026-10-20 10:00:37
Φωτογραφία για Ανατροπή στην Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Στην κορυφή οι «Αταίριαστοι»...
Οι «Αταίριαστοι» βρέθηκαν στην πρώτη θέση της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης με 14.8% στο δυναμικό κοινό. Ακολούθησε το Super Κατερίνα με 12.2%, ενώ το «Πρωινό» σημείωσε 10.5%.

Το «Χαμογέλα και Πάλι!» κατέγραψε 10.2%, με τον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα» να ακολουθεί στο 9.2%. Το «10 Παντού» συγκέντρωσε 7.9%, ενώ το «Πρωίαν Σε Είδον» έκλεισε στο 5.4%.

Πηγή: tvnea.com
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Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Οριακή πρωτιά για την «Κοινωνία Ώρα MEGA» απέναντι στο «Σήμερα»
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