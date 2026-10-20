2026-10-20 10:00:37

Οι «Αταίριαστοι» βρέθηκαν στην πρώτη θέση της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης με 14.8% στο δυναμικό κοινό. Ακολούθησε το Super Κατερίνα με 12.2%, ενώ το «Πρωινό» σημείωσε 10.5%.



Το «Χαμογέλα και Πάλι!» κατέγραψε 10.2%, με τον «Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα» να ακολουθεί στο 9.2%. Το «10 Παντού» συγκέντρωσε 7.9%, ενώ το «Πρωίαν Σε Είδον» έκλεισε στο 5.4%.



Πηγή: tvnea.com



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