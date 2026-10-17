2026-10-17 11:14:46

Η «Κοινωνία Ώρα MEGA» βρέθηκε στην πρώτη θέση της πρωινής ενημερωτικής ζώνης με 14.3% στο δυναμικό κοινό, με το «Happy Day στον Alpha» να ακολουθεί πολύ κοντά, σημειώνοντας 14.0%.



Το «Σήμερα» κατέγραψε 10.7%, ενώ το «Καλημέρα Ελλάδα» σημείωσε 9.1%. Στη συνέχεια, η «Ώρα Ελλάδος» συγκέντρωσε 7.5%, ενώ το Stars System έκλεισε στο 4.3% και το «Νωρίς Νωρίς» στο 4.1%.



Πηγή: tvnea.com



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