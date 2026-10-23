2026-10-23 20:06:41
Φωτογραφία για Απ. Βαλτάς στην ΕΡΤnews: Αντιγριπικός εμβολιασμός, πρόγραμμα παχυσαρκίας και ο ρόλος των φαρμακείων στην πρόληψη (video)
ΠΦΣ | ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΤNEWS

Στην αυξημένη προσέλευση των πολιτών για αντιγριπικό εμβολιασμό, στην ανάγκη συνέχισης της θεραπείας των δικαιούχων του προγράμματος για την παχυσαρκία και στον καθοριστικό ρόλο των φαρμακείων στην πρόληψη αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Απόστολος Βαλτάς, μιλώντας στην ΕΡΤnews.



Στη συνέντευξή του στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5», στις 17 Οκτωβρίου, ο πρόεδρος του ΠΦΣ υπογράμμισε τη συμβολή των φαρμακοποιών στην εμβολιαστική κάλυψη και στην ενημέρωση των πολιτών, επισημαίνοντας παράλληλα ότι χρειάζεται μεγαλύτερη συμμετοχή στις διαθέσιμες δράσεις προληπτικού ελέγχου.

Αυξημένη προσέλευση για το αντιγριπικό εμβόλιο

Σύμφωνα με τον κ. Βαλτά, 



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