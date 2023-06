Λίνα Γιάνναρου ΚαθημερινήΗταν το 2011 –δώδεκα χρόνια πριν– όταν είχαμε για πρώτη φορά επικοινωνήσει με τη Μαρίλη Νίκα. Ηταν λίγο αφότου, στα 26 της, είχε λάβει την υποτροφία Anita Borg της Google, που προωθεί τις σπουδές των γυναικών στην Πληροφορική. Ηταν η πρώτη Ελληνίδα που τα είχε καταφέρει. Εκείνη την εποχή θα ξεκινούσε το διδακτορικό της στο Imperial College του Λονδίνου και την πρακτική άσκηση στην εταιρεία-μύθο, την Google. Τότε όλα τα ενδεχόμενα ήταν ακόμη ανοιχτά: Θα προχωρούσε η συνεργασία με την εταιρεία; Θα επιβίωνε σε ένα ανδροκρατούμενο περιβάλλον;The rest is history, που λένε και στην Google. Οχι μόνο της προσφέρθηκε μια θέση, αλλά μέσα σε λίγα χρόνια είχε αναρριχηθεί σε μάνατζερ του τμήματος Φωνητικής Αναγνώρισης και Τεχνητής Νοημοσύνης της Google, έχοντας σταδιακά εξελιχθεί σε μια από τις πιο γνωστές και δραστήριες γυναίκες της διασποράς στον χώρο της τεχνολογίας. Πλέον ζει στο Σαν Φρανσίσκο και εργάζεται σε μια άλλη κορυφαία εταιρεία του κλάδου, τη Meta, πρώην Facebook, και πάλι στην αιχμή των εξελίξεων στον τομέα του ΑΙ.Είναι φοβερό ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε γίνει εάν η Μαρίλη υπάκουε στην «αρχή» με την οποία μεγαλώναμε τότε στην Ελλάδα, ότι «τα κομπιούτερ δεν είναι για κορίτσια». Ωστόσο, μια φωνή μέσα της «μιλούσε» σε κώδικα. Δανειζόταν στα κρυφά τα βιβλία προγραμματισμού του αδελφού της και είχε «κάψει» ουκ ολίγους παλιούς υπολογιστές του. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακολούθησε την κλίση της στην Πληροφορική μόνο μετά το πρώτο της πτυχίο στα Ναυτιλιακά. Η προσωπική της εμπειρία τη διαμόρφωσε. Ενιωσε ότι αποτελεί κρίκο σε μια αλυσίδα γυναικών που αντιστάθηκαν στο κατεστημένο και κυνήγησαν το όνειρο των θετικών επιστημών. Στο Imperial College ίδρυσε ειδικό γκρουπ «Γυναίκες και Πληροφορική», οργανώνοντας και μαθήματα σε σχολεία για το «άνοιγμα» της επιστήμης στα κορίτσια, διοργάνωσε ειδικό «hackathlon» για γυναίκες, για την ανάπτυξη της καλύτερης εφαρμογής στο πεδίο της υγείας και της ευεξίας, και άλλα πολλά. Σήμερα είναι συνιδρύτρια του Greek Women Do Tech, που έχει στόχο να ενδυναμώσει τις Ελληνίδες που εργάζονται σε τομείς της τεχνολογίας.Η δρ Μαρίλη Νίκα εργάζεται στη Meta, ενώ είναι συνιδρύτρια του Greek Women Do Tech.Με αφορμή αυτό, μιλήσαμε τόσο για την επανάσταση του ΑΙ όσο και για μια άλλη, λιγότερο προβεβλημένη, της «εισβολής» των γυναικών στον κλάδο. Πώς είναι για μια γυναίκα να εργάζεται σε ένα τόσο ανταγωνιστικό περιβάλλον; «Στην Google θα έλεγα πως υπάρχει μια πιο ακαδημαϊκή – ερευνητική κουλτούρα και δίνεται μεγάλη σημασία στην ποιότητα της δουλειάς, ενώ στη Meta επικεντρωνόμαστε περισσότερο στην ταχύτητα και στην “ευελιξία” στην ανάπτυξη και κυκλοφορία νέων προϊόντων», λέει στην «Κ». «Αναμφίβολα τα πράγματα παλαιότερα ήταν πιο δύσκολα, γιατί οι γυναίκες στον χώρο ήταν λιγότερες και η νοοτροπία ήταν διαφορετική. Ομως, έχω αρχίσει να βλέπω σημαντικές αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον. Υπάρχουν ήδη πολλές γυναίκες-πρότυπα που όχι μόνο έχουν αποδείξει την αξία τους, αλλά με τη σειρά τους έχουν εμπνεύσει άλλες γυναίκες καθώς και την επόμενη γενιά να μπουν στον χώρο, και ο αριθμός όλο και αυξάνεται. Αντιστοίχως και οι άνδρες στο μεγαλύτερο ποσοστό τους πλέον δεν έχουν κάποια προκατάληψη έναντι των γυναικών στον κλάδο. Βλέπω συνεχώς, δηλαδή, συναδέλφους ανεξαρτήτως φύλου να εργάζονται και να δημιουργούν ένα παραγωγικό εργασιακό περιβάλλον όπου σημασία έχει το τι μπορείς να προσφέρεις στην ομάδα και όχι το αν είσαι άνδρας ή γυναίκα».Η κοινωνία μας συνεχώς αλλάζει και εξελίσσεται. Σε 10-15 χρόνια, οπότε θα διαπρέψουν οι γυναίκες που σπουδάζουν σήμερα, θα φανεί η διαφορά.Ηταν σίγουρη ότι αυτό θα συμβεί. «Η κοινωνία μας συνεχώς αλλάζει και εξελίσσεται. Σε 10-15 χρόνια που θα διαπρέψουν οι γυναίκες που σπουδάζουν σήμερα, θα φανεί η διαφορά. Οι γυναίκες στον χώρο της τεχνολογίας δεν θα αποτελούν εξαίρεση, δεν θα αποτελεί ο αριθμός τους κάτι άξιο συζήτησης, θα είναι απλώς κάτι φυσιολογικό».Με το Greek Women Do Tech θέλησαν να δώσουν μια ρεαλιστική εικόνα στο ελληνικό κοινό τού τι θα πει μια καριέρα σε STEM κλάδο. «Θεωρώ ότι η Ελλάδα είναι μια αναπτυσσόμενη δύναμη σε αυτόν τον χώρο. Βλέπουμε όλο και περισσότερες startups από Ελληνες, νέους ανθρώπους με φιλοδοξίες και επιτυχίες που αναγνωρίζονται διεθνώς, όπως για παράδειγμα οι Blueground, Αccusonus, Ιnstashop, Pollfish, Workable, Spotawheel. Η σκέψη μας λοιπόν ήταν να συμβάλουμε σε αυτήν την ανάπτυξη, επιτρέποντας σε ακόμη περισσότερο κόσμο να μάθει από πρώτο χέρι για τους συγκεκριμένους κλάδους. Φέραμε ως experts Ελληνες που έχουν διακριθεί στην Αμερική, οι οποίοι εργάζονται σε μεγάλες εταιρείες, όπως Meta, Google, Microsoft, Amazon, για να τους διδάξουν συγκεκριμένες τεχνικές δεξιότητες αλλά και να τους εξηγήσουν πώς είναι να εργάζεσαι σε μια τέτοια εταιρεία, ποια είναι η καθημερινότητα και λοιπές απαραίτητες πληροφορίες». Η ανταπόκριση ήταν πολύ μεγαλύτερη απ’ ό,τι θα μπορούσαν να φανταστούν. Ελαβαν πάνω από 400 αιτήσεις συμμετοχής.Πρώτα ένας στόχος«Θα έλεγα στα κορίτσια να μη διστάζουν, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ας ξεκινήσουν βάζοντας ένα στόχο, κι αν στην πορεία αυτός ο στόχος αλλάξει λίγο, να μην αποθαρρυνθούν. Οσο συνεχίζουν να προσπαθούν, η επιτυχία είναι δεδομένη, ακόμη κι αν υπάρξουν εμπόδια στην πορεία»Πηγή;https://www.kathimerini.gr/society/562451815/techniti-noimosyni-koritsia-mi-distazete-den-yparchei-logos/