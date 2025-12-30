Κάποια στιγμή η ημέρα θα έφθανε. Με τόσα πολλά AI χαρακτηριστικά να έχουν ήδη μπει στα smartphones, η στιγμή που η AI θα αναλάμβανε να σου προτείνει συγκεκριμένες ενέργειες για τις εφαρμογές έχει πλέον φθάσει και θα έρθει σε κάθε Android smartphone.

Τι έρχεται σε κάθε Android smartphone

Για να μην σε κουράζουμε, στο Android έρχεται το Magic Cue που έχουμε δει στα Pixel smartphones. Στο υπόλοιπο Android μάλλον θα το δούμε ως Contextual Suggestions. Όπως δηλώνει και η ονομασία του, θα λαμβάνεις έξυπνες προτάσεις από τις διάφορες εφαρμογές ανάλογα με τη δραστηριότητά σου. Ποιος θα το φανταζόταν ότι θα μπορούσε να το κάνει ένα smartphone αυτό πριν λίγα χρόνια;

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα

H εφαρμογή της μουσικής που χρησιμοποιείς θα μπορεί να σου προτείνει μια λίστα αναπαραγωγής για το γυμναστήριο που ακούς συχνά κατά τη διάρκεια των workout σου. Ή, εναλλακτικά, εάν κάνεις casting τα βράδια στην τηλεόρασή σου τις Κυριακές, η συσκευή θα μπορέσει να σου προτείνει να κάνει casting τη σωστή στιγμή.

Τι συμβαίνει όμως με τα δεδομένα μας;

Όπως φαίνεται και από τα screenshots που έχουμε συμπεριλάβει στο άρθρο μας, οι εν λόγω προτάσεις λειτουργούν σε ένα κρυπτογραφημένο σημείο του smartphone σου.

Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται προκειμένου να μπορέσει το Android να κάνει τις απαραίτητες προτάσεις δεν μοιράζονται ποτέ με άλλες εφαρμογές ή ακόμη και την ίδια τη Google. Παράλληλα, δεν φεύγουν ποτέ από τη συσκευή σου, ενώ μπορούν να διαγραφούν. Εκ προεπιλογής διαγράφονται μετά από 60 ημέρες.

Για να μπορέσει, δηλαδή, η AI να σου προτείνει ενέργειες με τις εφαρμογές σου, θα πρέπει να γνωρίζει για εσένα τα πάντα. Αν δεν μπορεί να γνωρίζει, δεν θα μπορέσει να κάνει έξυπνες προτάσεις. Δυστυχώς, είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί.

Ωστόσο, όλα αυτά τα δεδομένα και όλη η δραστηριότητα που χρειάζεται για να μπορέσει να κάνει αυτές τις έξυπνες προτάσεις, αποθηκεύονται σε ένα κρυπτογραφημένο σημείο του smartphone. Χωρίς αυτά τα δεδομένα να είναι ορατά πουθενά και σε κανέναν.

