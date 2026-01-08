Γενικές Πληροφορίες

Ημερομηνίες: Επίσημη έναρξη 6-9 Ιανουαρίου 2026 (με παρουσιάσεις από τις 4/1).

Βασικοί Πυλώνες της Έκθεσης1. Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) & Υπολογιστές

Η AI ενσωματώνεται πλέον ως βασικό χαρακτηριστικό σε όλες τις συσκευές (AI PCs, smart home, wearables).

Hardware: * Intel: Παρουσίαση των Core Ultra Series 3 "Panther Lake" (λιθογραφία 18A).

AMD: Νέοι desktop X3D επεξεργαστές και APUs για laptops.

Qualcomm: Νέα γενιά Snapdragon X2 Elite για Windows laptops.

2. Εικόνα & Οθόνες

Micro RGB: Η νέα κυρίαρχη τάση στις τηλεοράσεις (Samsung, LG) για κορυφαία φωτεινότητα και χρώμα.

Πρότυπα: Εμφάνιση του Dolby Vision 2 και πρωτότυπα HDMI 2.2 για διπλάσιο bandwidth.

Gaming: Monitors με αναλύσεις 5K/6K και ακραίους ρυθμούς ανανέωσης.

3. Ρομποτική & Smart Home

Η ρομποτική ξεφεύγει από τις απλές σκούπες και περνά σε σύνθετα ρομπότ με βραχίονες και ανθρωπόμορφα μοντέλα (humanoids).

Επέκταση του οικοσυστήματος Matter σε περισσότερες οικιακές συσκευές.

Αναμένονται έξυπνα γυαλιά (Android XR), smart rings και συσκευές υγείας.

4. Αυτοκίνηση

Ισχυρή παρουσία από παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες αλλά και τεχνολογικούς κολοσσούς που παρουσιάζουν hyper-cars.

Τι περιμένουμε από Samsung, LG, NVIDIA και AMD

Η CES 2026 πλησιάζει και, όπως κάθε χρόνο, αποτελεί το σημείο εκκίνησης για τις σημαντικότερες τεχνολογικές εξελίξεις της χρονιάς. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί επίσημα από 6 έως 9 Ιανουαρίου 2026 στο Λας Βέγκας, ωστόσο οι πρώτες μεγάλες ανακοινώσεις ξεκινούν νωρίτερα, με εκδηλώσεις και παρουσιάσεις ήδη από την Κυριακή 4 Ιανουαρίου.

Η Δευτέρα 5 Ιανουαρίου είναι παραδοσιακά γεμάτη συνεντεύξεις Τύπου. Η LG θα ξεκινήσει την ημέρα με την παρουσίαση “Innovation in Tune with You”, όπου θα αναλύσει το όραμά της για την «Affectionate Intelligence» και την αναβάθμιση της καθημερινής ζωής μέσω AI. Το απόγευμα, η Intel θα παρουσιάσει τους νέους Core Ultra Series 3 επεξεργαστές, ενώ η Sony Honda Mobility θα αποκαλύψει νέα στοιχεία για το πρώτο της αυτοκίνητο. Η ημέρα θα κλείσει με την κεντρική ομιλία της Lisa Su, CEO της AMD, η οποία θα παρουσιάσει τα επόμενα chips της εταιρείας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η ομιλία του Jensen Huang, CEO της NVIDIA, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου στις 23:00 ώρα Ελλάδας (1:00 μ.μ. PT). Η παρουσίαση, διάρκειας περίπου 90 λεπτών, θα επικεντρωθεί στις λύσεις της NVIDIA που οδηγούν την καινοτομία και την παραγωγικότητα σε πολλούς κλάδους.

Την Τρίτη 6 Ιανουαρίου, ο CEO της Lenovo, Yuanqing Yang, θα παρουσιάσει το Lenovo Tech World Conference στο εντυπωσιακό Las Vegas Sphere. Εκεί, η εταιρεία θα αναδείξει τη δέσμευσή της για «πιο έξυπνο AI για όλους», με πιθανές αναφορές και σε προϊόντα της Motorola.







Παράλληλα με το επίσημο πρόγραμμα, Samsung και LG έχουν ήδη ξεκινήσει τον «προεκλογικό αγώνα» των ανακοινώσεων, παρουσιάζοντας νέες τεχνολογίες Micro RGB, οθόνες 5K και 6K, συστήματα ήχου, αλλά και καινοτομίες στον χώρο της ρομποτικής και του smart home. Όλα δείχνουν ότι η CES 2026 θα είναι για ακόμη μία φορά μια έκθεση όπου η τεχνητή νοημοσύνη, οι οθόνες και τα chips θα πρωταγωνιστήσουν.

Την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, η Samsung θα ανοίξει ανεπίσημα την αυλαία της CES με το καθιερωμένο “The First Look”, μια παρουσίαση που θα πραγματοποιηθεί το βράδυ ώρα Ελλάδας. Ο TM Roh, CEO του τμήματος DX (Device eXperience), θα παρουσιάσει το όραμα της εταιρείας για το 2026, εστιάζοντας σε νέες εμπειρίες πελατών βασισμένες στην τεχνητή νοημοσύνη.

