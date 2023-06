2023-06-07 16:20:02

«Κλειδώνει» ο Γιώργος Λιανός για την παρουσίαση του νέου ριάλιτι του ΣΚΑΪ «I am a celebrity get me out of here».



Θα είναι σε παραγωγή του Ατζούν Ιλίτζαλι και θα γυριστεί εξολοκλήρου στον Άγιο Δομίνικο. Ωστόσο, θα πραγματοποιηθεί σε διαφορετική τοποθεσία από αυτές που παρακολουθούμε μέχρι σήμερα στο «Survivor».



Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν μέσα στο καλοκαίρι, ενώ θα υπάρχει και συμπαρουσιαστής του Γιώργου Λιανού, όπως προβλέπει η διεθνής βίβλος του συγκεκριμένου ριάλιτι, που ξεκίνησε από τη Μεγάλη Βρετανία και σημειώνει εδώ και πολλά χρόνια διεθνή επιτυχία.



