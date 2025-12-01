2025-12-01 14:12:12
Φωτογραφία για Αυτός είναι ο δημοφιλής τραγουδιστής που θα μιλήσει στο «Ενώπιος Ενωπίω»
Συναντήσεις με πρόσωπα της επικαιρότητας, καλεσμένοι που ξεχωρίζουν για τη σπουδαία τους διαδρομή, συνεντεύξεις με αποκαλύψεις που θα συζητηθούν έρχονται στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», που πρωταγωνιστεί στη μικρή οθόνη για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, στις 24:00, ο Νίκος Χατζηνικολάου φιλοξενεί στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης μιλά για τη μαγική διαδρομή του, από το Ίλιον μέχρι το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη.

Τι λέει για τον έρωτά του με την Αλεξάνδρα Νίκα, τον γάμο και τον ερχομό του γιου τους, που άλλαξε τη ζωή του;

Τι αναφέρει για τη φιλία του με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία δηλώνει fun του;

Την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, στις 24:00, ο Κωνσταντίνος Αργυρός σε μία δυνατή εξομολόγηση, μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου και το «Ενώπιος Ενωπίω».

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Έρχεται η στιγμή που όλοι περίμεναν από την αρχή της σειράς!
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Έρχεται η στιγμή που όλοι περίμεναν από την αρχή της σειράς!
Ο ΑΝΤ1 εξετάζει δυναμική επιστροφή του «Your Face Sounds Familiar» μετά από πέντε χρόνια
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ο ΑΝΤ1 εξετάζει δυναμική επιστροφή του «Your Face Sounds Familiar» μετά από πέντε χρόνια
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Σταματίνα Τσιμτσιλή για Βασίλη Μπισμπίκη: Ήθελε πάρα πολύ να μιλήσει για όλα αυτά που συνέβησαν - Ήταν λαλίστατος
Σταματίνα Τσιμτσιλή για Βασίλη Μπισμπίκη: Ήθελε πάρα πολύ να μιλήσει για όλα αυτά που συνέβησαν - Ήταν λαλίστατος
Αιχμές Γερμανού για Χριστοπούλου: «Χθες σε εμάς είπε ότι δεν θα μιλήσει ποτέ και πουθενά, σήμερα βγήκε στην εκπομπή της Σίσσυς»
Αιχμές Γερμανού για Χριστοπούλου: «Χθες σε εμάς είπε ότι δεν θα μιλήσει ποτέ και πουθενά, σήμερα βγήκε στην εκπομπή της Σίσσυς»
HOTΕΛ ΕΛVIRA: Η άφιξη ενός διάσημου, αλλά αγενή, συγγραφέα καταλήγει σε τραγωδία - Ποιος είναι αυτός;
HOTΕΛ ΕΛVIRA: Η άφιξη ενός διάσημου, αλλά αγενή, συγγραφέα καταλήγει σε τραγωδία - Ποιος είναι αυτός;
Κώστας Φραγκολιάς: Tα πολυάριθμα πάνελ δεν μου αρέσουν - Ποιος θα προλάβει να μιλήσει;
Κώστας Φραγκολιάς: Tα πολυάριθμα πάνελ δεν μου αρέσουν - Ποιος θα προλάβει να μιλήσει;
Μιχάλης Κεφαλογιάννης: Αυτός είναι ο τίτλος της εκπομπής του στον ΣΚΑΪ - Πότε θα κάνει πρεμιέρα;
Μιχάλης Κεφαλογιάννης: Αυτός είναι ο τίτλος της εκπομπής του στον ΣΚΑΪ - Πότε θα κάνει πρεμιέρα;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Grand Hotel: Όσα θα δούμε στο αποψινό διπλό επεισόδιο
Grand Hotel: Όσα θα δούμε στο αποψινό διπλό επεισόδιο
Με πρωτιά στο σύνολο κοινού έκλεισε και ο Νοέμβριος για την εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού «Αποκαλύψεις»
Με πρωτιά στο σύνολο κοινού έκλεισε και ο Νοέμβριος για την εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού «Αποκαλύψεις»
Γιώργος Λιάγκας: Θα ξανακάνω βραδινή εκπομπή με συνεντεύξεις
Γιώργος Λιάγκας: Θα ξανακάνω βραδινή εκπομπή με συνεντεύξεις
Κατερίνα Καινούργιου: Με Οικονομόπουλο ξεκινάς, βρε άτιμε; - δεν υπάρχει λόγος να κάνετε ζάπινγκ, ακόμα και κάτι που ιδανικά θα ήθελα να δω κι εγώ…
Κατερίνα Καινούργιου: Με Οικονομόπουλο ξεκινάς, βρε άτιμε; - δεν υπάρχει λόγος να κάνετε ζάπινγκ, ακόμα και κάτι που ιδανικά θα ήθελα να δω κι εγώ…
Δημήτρης Παπανώτας: Έχουν μπει στον τηλεοπτικό χώρο πολλοί άσχετοι
Δημήτρης Παπανώτας: Έχουν μπει στον τηλεοπτικό χώρο πολλοί άσχετοι