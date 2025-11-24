





Λάμψη, γέλιο και μοναδικές απαντήσεις έρχονται καθημερινά στις 17:30 στο «5X5» CELEBRITY με τον Θάνο Κιούση, ο οποίος υποδέχεται στο πλατό του «5Χ5» αγαπημένους celebrities που παίζουν όχι μόνο για να βοηθήσουν τους παίκτες να φτάσουν στον μεγάλο τελικό, αλλά και για φιλανθρωπικό σκοπό!

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 17:30

Ο Θάνος Κιούσης μάς καλωσορίζει σε ένα ακόμα «5X5» CELEBRITY άκρως λαμπερό και διασκεδαστικό με δύο ομάδες και δύο απρόβλεπτους celebrity αρχηγούς, που έχουν κάνει την έρευνά τους και έρχονται για να παίξουν και να «αποκαλύψουν» τις απρόβλεπτες απαντήσεις, που θα τους χαρίσουν την πολυπόθητη νίκη!













Ο Πέτρος Κουσουλός και ο Θανάσης Κατερινόπουλος θα είναι «αντίπαλοι» σε 2 άκρως «αποκαλυπτικά» επεισόδια με στόχο να κερδίσουν πόντους και να φτάσουν σε έναν διαφορετικό τελικό για καλό σκοπό, στηρίζοντας την ΕΛΕΠΑΠ, το πρώτο φιλανθρωπικό, μη κερδοσκοπικό σωματείο στην Ελλάδα, που για 88 ολόκληρα χρόνια, προσφέρει υπηρεσίες αποκατάστασης σε περισσότερα από 110.000 παιδιά με αναπηρία, μέσα από τα 6 κέντρα της, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Χανιά, Βόλο και Αγρίνιο.

Ο Πέτρος Κουσουλός είναι ένας αποκαλυπτικός δημοσιογράφος, ο οποίος στην τετάρτη δημοτικού έβγαλε την πρώτη του εφημερίδα, και έρχεται στο «5X5» CELEBRITY αποφασισμένος να κερδίσει! Απέναντί του παίζει ο Θανάσης Κατερινόπουλος, ο άνθρωπος που έχει εξιχνιάσει πολλά στυγερά εγκλήματα της χωράς και οι χρήστες των social media αποκαλούν «είδωλο»!

Ανάμεσα στις δύο ομάδες θα γίνει η πιο κεφάτη και «αποκαλυπτική» αναμέτρηση, γεμάτη γέλιο, φαντασία και πολλά απρόοπτα!

Ποια ομάδα θα βρει τις πιο δημοφιλείς απαντήσεις; Ποιος celebrity θα φύγει νικητής;

Σε κάθε επεισόδιο του «5X5» CELEBRITY οι λαμπεροί και αγαπημένοι αρχηγοί οδηγούν τις ομάδες τους σε επικές μάχες… Λάθος απαντήσεις, αστεία, ευτράπελα, εκρήξεις γέλιου και απίθανες ατάκες δίνουν έναν ξεχωριστό τόνο σε κάθε γύρο του πιο απρόβλεπτου παιχνιδιού απαντήσεων και τα απογεύματά μας γίνονται ακόμα πιο παιχνιδιάρικα και διασκεδαστικά!







Και στο τέλος; Ένας διαφορετικός τελικός, με έναν μεγάλο σκοπό. Γιατί οι νίκες αποκτούν μεγαλύτερη αξία, όταν παίζεις… για καλό. Εξάλλου, όπως συμβαίνει πάντα, από το «5Χ5» κανείς δεν φεύγει χαμένος!







«5Χ5» CELEBRITY με τον Θάνο Κιούση_ Καθημερινά στις 17:30 στον ΑΝΤ1.

Πηγή: tvnea.com