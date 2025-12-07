2025-12-07 15:56:05
 Η μεταγραφική κίνηση της Μπέττυς Μαγγίρα προς το Star δεν αποτελεί πλέον μυστικό, καθώς ο σταθμός έχει προχωρήσει αθόρυβα αλλά αποφασιστικά στην οριστικοποίηση της συνεργασίας. Οι επαφές που είχαν ακουστεί το τελευταίο διάστημα φαίνεται πως ήταν μέρος ενός καλά οργανωμένου σχεδίου, με το κανάλι να εξετάζει προσεκτικά τρόπους αξιοποίησης ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της τηλεόρασης. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι το ενδιαφέρον του Star είχε στραφεί σε formats όπως το Shopping Star, δείχνοντας την πρόθεσή του να ενισχύσει τη lifestyle ψυχαγωγία του.

Η Μπέττυ Μαγγίρα, αποφεύγοντας τις δηλώσεις και τις δημόσιες τοποθετήσεις μέχρι να κλείσει οριστικά η συμφωνία, κινήθηκε με διακριτικότητα. Ωστόσο, η επιθυμία του σταθμού να την εντάξει στο δυναμικό του ήταν ξεκάθαρη από νωρίς.

Πριν ακόμη γίνει επίσημη η συμφωνία, η παρουσιάστρια έχει ήδη ολοκληρώσει δύο εμφανίσεις στο GNTM ως guest κριτής

. Τα επεισόδια θεωρούνται από στελέχη του καναλιού ως ένα άτυπο τεστ για το μέλλον, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα ότι τα σενάρια περί επιστροφής της στο YFSF και στον ΑΝΤ1 έχουν οριστικά μπει στο συρτάρι. Στο Star βλέπουν στο πρόσωπό της μια πολυδιάστατη τηλεοπτική περσόνα, με εμπειρία στην παρουσίαση, την ψυχαγωγία και τη μόδα—ακριβώς αυτό που χρειάζεται η γυναικεία lifestyle ζώνη του σταθμού.

Και όπως όλα δείχνουν, αυτή η συνεργασία είναι μόνο η αρχή. Με το συμβόλαιο της Ηλιάνας Παπαγεωργίου να ολοκληρώνεται το καλοκαίρι, η Μπέττυ Μαγγίρα φέρεται να είναι το επικρατέστερο πρόσωπο για να αναλάβει κεντρικό ρόλο στο νέο πρόγραμμα του Star την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.



