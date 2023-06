Ο Αλέξης Παππάς ήταν καλεσμένος στη Super Κατερίνα και επιβεβαίωσε τη διπλή πρόταση του ΣΚΑΪ για εκπομπές.

«Το ένα που με αηδιάζει είναι αυτό το παιχνίδι με τα φίδια και τις κατσαρίδες. Συμπαρουσιαστής εκεί. Ό,τι και να ναι είναι για εκεί. Δεν το παρουσίαζα ό,τι και να μου δίνανε!» είπε η Κατερίνα αναφερόμενη στο ριάλιτι του ΣΚΑΪ, I am a celebrity, get me out of here.

«Γίνανε κάποιες συζητήσεις, γίνανε πολλά πράγματα. Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι υπάρχει ένα conflict. Αν η παραγωγή το φέρει στα ελληνικά πλαίσια, που αυτό σκοπεύει να κάνει…

Παίκτης δεν θα πήγαινα. Συζητάω για τη θέση του συμπαρουσιαστή. Ο στόχος μου είναι η μυθοπλασία. Είναι κάτι που με ενδιαφέρει. Προς το παρόν δεν έχω κάποια πρόταση. Ακούγεται πολύ έντονα ότι θα γίνει δεύτερο Survivor All Star».

Λίγο αργότερα μάλιστα δέχτηκε και ερώτηση αν θα είναι στο «Γεια σου» της Μαρίας Μπακοδήμου, εκπομπή για την οποία επίσης φέρεται να έχει συζητήσει ως πρόταση. «Πιστεύω ότι το παρεάκι είναι πάρα πολύ ωραίο για Σαββατοκύριακο» είπε ο Αλέξης.

