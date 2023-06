Σε εκδήλωση μόδας βρέθηκε η Τζίνα Αλιμόνου και μίλησε στην κάμερα του "Mega Καλημέρα” και δήλωσε έτοιμη να επιστρέψει στην τηλεόραση.

"Φυσικά και θα μπορούσατε να με δείτε σε ένα τηλεοπτικό πρότζεκτ που αφορά στη μόδα. Σίγουρα είναι ένα αντικείμενο που κατέχω αρκετή γνώση οπότε θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο” είπε αρχικά.

Και σε ερώτηση για το "Shopping Star”, είπε: "Μου κάνετε κάποια πρόταση για το Shopping Star; Δεν ξέρω, θα δούμε".

Και συμπλήρωσε: "Μου αρέσει το well being κι αυτό θα ήταν κάτι που θα με ενδιέφερε να κάνω τηλεοπτικά, δηλαδή μία πολύ μοντέρνα εκπομπή με well being. Ο καλός τρόπος ζωής είναι κάτι που έχω μάθει από την οικογένειά μου”.

