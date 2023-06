Δεν είναι μόνο ο Λάμπρος Κωνσταντάρας που έχει δεχτεί δύο προτάσεις συνεργασίας με τον ΣΚΑΪ αλλά και ο Κωνσταντίνος Βασάλος. Το κανάλι του Φαλήρου σκοπεύει να «κλειδώσει» κάποια πρόσωπα που θεωρεί ότι του ταιριάζουν και δεν αποκλείεται να τους δούμε σε δύο projects.

Αυτή είναι γνώριμη τακτική για τους ιθύνοντες του καναλιού γιατί έχουμε δει αρκετούς παρουσιαστές να αξιοποιούνται σε διάφορες παραγωγές μέσα στη χρονιά.

Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας που βλέπουμε στο Open Weekend στο πλευρό της Ελένης Τσολάκη έχει δεχτεί κρούση να βρίσκεται του χρόνου στη νέα καθημερινή εκπομπή της Φαίης Σκορδά και παράλληλα να είναι ένας εκ των δύο παρουσιαστών του Dot που μετακομίζει από το Star ξανά πίσω στον ΣΚΑΪ.

Τι θέλει ο ΣΚΑΪ από τον Κωνσταντίνο Βασάλο;

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος είναι ένα πρόσωπο που πιστεύει ο ΣΚΑΪ. Αυτό τουλάχιστον καταλαβαίνουμε από τις τελευταίες πληροφορίες που θέλουν τον παίκτη του Survivor All Star που αποχώρησε χτες από το παιχνίδι επιβίωσης να αρέσει στους υπεύθυνους του σταθμού για δύο διαφορετικά πράγματα.

Το ένα είναι η καθημερινή εκπομπή της Φαίης Σκορδά, για την οποία ακούγονται ήδη τα ονόματα του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Νάνσυς Παραδεισανού και το άλλο είναι το I am celebrity, get me out of here, το νέο ριάλιτι που θα βγει τον Οκτώβριο, με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιανό.

Σε αυτό το παιχνίδι υπάρχει και ακόμα ένα πρόσωπο που εκτελεί χρέη συμπαρουσιαστή και κάποιοι στον ΣΚΑΪ θεωρούν ότι ο Βασάλος θα ήταν ιδανική λύση.

Μένει να δούμε τι θα αποφασίσει και ο ίδιος ο Βασάλος όταν επιστρέψει στην Αθήνα και κάνει τα απαραίτητα ραντεβού.

Πηγή: znews.gr - Γιάννης Πουλόπουλος

Πηγή: TVNEA.COM