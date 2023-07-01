2023-07-01 07:23:04
Φωτογραφία για ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΠΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ



ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΒΥΤΙΝΑ -ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ - ΜΠΑΡΟΥΤΟΜΥΛΟΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΜΟΝΗ ΚΕΡΝΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ  ΤΟ ΣΑΒΑΤΟ  08 ΙΟΥΛΙΟΥ ΜΟΝΟ ΜΕ 40 ΕΥΡΩ.

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΘΑΥΜΑΣΕΤΕ ΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΜΟΝΗ. ΑΝΕΙΠΩΤΗ ΟΜΟΡΦΙΑ- ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΠΙΤΑΚΙΑ- ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΑ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΑ- ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΑ ΝΕΡΑ- ΑΠΟΤΟΜΕΣ ΧΑΡΑΔΡΕΣ- ΚΑΤΑΦΥΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ.



ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ: ΑΓΡΙΝΙΟ -ΦΥΤΕΙΕΣ -ΠΑΠΑΔΑΤΟ -ΑΣΤΑΚΟ - ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ - ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ - ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ -ΠΡΟΔΡΟΜΟ – ΑΓΡΑΜΠΕΛΟ - ΜΑΧΑΙΡΑ – ΜΠΑΜΠΙΝΗ– ΑΕΤΟ-ΒΛΥΖΙΑΝΑ - ΜΥΤΙΚΑ – ΚΑΝΔΗΛΑ -ΛΕΣΙΝΙ -ΚΑΤΟΧΗ - ΝΕΟΧΩΡΙ ΚΑΙ ΑΙΤΩΛΙΚΟ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ  ΜΕΧΡΙ  05 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛ:  6937696773. 


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