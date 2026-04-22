2026-04-22 13:26:36

Το Σωματείο Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών Βορείου Ελλάδος «Η Αναγέννηση» θα πραγματοποιήσει ημερήσια εκδρομή στη Μονή Ιωάννου του Προδρόμου στο Ακριτοχώρι και στα Οχυρά της Γραμμής Μεταξά (Ρούπελ), την Κυριακή 24 Μαΐου 2026. Η αναχώρηση έχει προγραμματιστεί για τις 07:30 π.μ. από τον χώρο του Επιβατικού Σταθμού Θεσσαλονίκης.Τηλέφωνα κρατήσεων θέσεων: 2310555208, κ. Νίκο Κανάκη 6973592716 και κ sidirodromikanea

