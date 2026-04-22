2026-04-22 13:26:36
Φωτογραφία για Ημερήσια εκδρομή του Σωματείου Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών Β. Ελλάδος, στη Μονή Ιωάννου Προδρόμου και στα Οχυρά Ρούπελ.
Το Σωματείο Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών Βορείου Ελλάδος «Η Αναγέννηση» θα πραγματοποιήσει ημερήσια εκδρομή στη Μονή Ιωάννου του Προδρόμου στο Ακριτοχώρι και στα Οχυρά της Γραμμής Μεταξά (Ρούπελ), την Κυριακή 24 Μαΐου 2026. Η αναχώρηση έχει προγραμματιστεί για τις 07:30 π.μ. από τον χώρο του Επιβατικού Σταθμού Θεσσαλονίκης.Τηλέφωνα κρατήσεων θέσεων: 2310555208, κ. Νίκο Κανάκη 6973592716 και κ sidirodromikanea
