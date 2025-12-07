2025-12-07 17:29:58
Φωτογραφία για Εκδρομή στο ΚΠΙΣΝ - Ξενάγηση στην Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδας

 



Την περασμένη Τετάρτη επισκεφτήκαμε το ΚΠΙΣΝ για να συμμετάσχουμε σε πρόγραμμα γνωριμίας-ξενάγησης της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδας. Παράλληλα, οργανώσαμε και μια περιβαλλοντική δράση, καταγράφοντας αρκετά από τα φυτά της μεσογειακής χλωρίδας που υπάρχουν στο πάρκο. Τέλος, κάναμε κι ένα πικνίκ στο ξέφωτο για να κλείσουμε με τον πιο ευχάριστο τρόπο την ημέρα μας. Δείτε ή κατεβάστε τις φωτογραφίες και το βίντεο, κάνοντας "Κλικ στη μάθηση" στην παραπάνω εικόνα

klikstimathisi
