Αστέρω Περγαντή

Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1983 και είμαι ευτυχής που οι γονείς μου πήραν την απόφαση να μετακομίσουν στην επαρχία, με αποτέλεσμα να μεγαλώσω, να πάω σχολείο και να ζω στο Αιτωλικό......

Είμαι απόφοιτος της Σχολής Μηχανολόγων του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πατρών, με ειδίκευση στις Ήπιες Μορφές Ενέργειας και την Ανακύκλωση. Επίσης σπούδασα στο Τμήμα Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/ Webdesigner-Developer/Videogames) του ΔΙΕΚ Μεσολογγίου.

Έχω συμμετάσχει ως υπεύθυνη προγράμματος στο Ερευνητικό Πρόγραμμα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ –ΚΠΣ ΙΙ στα πλαίσια του υποέργου: «Ανάπτυξη –Σχεδιασμός και Ενσωμάτωση Τεχνολογιών Ηλιακής Ενέργειας στα Κτίρια» (2006) , καθώς επίσης και στο : Intensive Programme –European Summer School –titled: “ICT Tools in PV Systems Engineering: Teaching & Learning”, under the SOCRATES Programme (2007).

Έχω εργαστεί σε μελετητικό γραφείο ως Μηχανολόγος, το 2009 υπήρξα Υπεύθυνη προγράμματος της ΜΚΟ «Γεώραμα» με έδρα την Πάτρα με θέμα την «Ενημέρωση Φορέων και Σχολείων του Νομού Αιτ/νιας για την Ανακύκλωση», από το 2010 έως το 2016 διατηρούσα επιχείρηση στο Αιτωλικό και τα τελευταία 7 χρόνια δουλεύω στον τομέα της εστίασης. Επίσης, έχω συνεργαστεί με μουσικό συγκρότημα στη θέση του manager, καθώς επίσης και με επαγγελματία φωτογράφο σε εκδηλώσεις γάμων και βαπτίσεων.

Η ενασχόλησή μου με τα κοινά μετράει αρκετά χρόνια πίσω μέσω της εθελοντικής μου προσφοράς σε Συλλόγους που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας. Είμαι μέλος του ΔΣ του Πολιτιστικού & Μορφωτικού Συλλόγου «Το Αιτωλικό» (στη θέση της Γραμματείας από το 2011 έως το 2019 και στη θέση της Ελεγκτικής Επιτροπής από το 2019 έως σήμερα, ενώ Απλό μέλος του Πολ. Συλλόγου από το 1995. Υπήρξα μέλος του ΔΣ του Πνευματικού Κέντρου «Ευανθία Καρβέλη» στο Αιτωλικό (2017-2019) και μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής του ΔΣ του Συλλόγου Γυναικών Λαογραφικού Μουσείου Αιτωλικού.

Τέλος, έχω συμμετάσχει εθελοντικά σε πρόγραμμα για παιδιά, με σκοπό τη βοήθεια (διδασκαλία) για την προετοιμασία των μαθημάτων τους για την επόμενη ημέρα στο σχολείο.

Η αναπόφευκτη αγάπη μου για το περιβάλλον γενικά, το φυσικό κάλλος του τόπου μας ειδικά και η παραμέλησή του έως τώρα, σε συνδυασμό με τις δυνατότητες που έχει η ανάπτυξή του -πολιτισμικά και οικοτουριστικά-με ώθησαν να πάρω την απόφαση της υποψηφιότητάς μου.

Όντας ψυχαναγκαστικά οργανωτική και βαθιά υποστηρίκτρια της διαφάνειας, της συλλογικότητας και της συνεργασίας, πιστεύω ακράδαντα ότι μόνο μέσω των παραπάνω χαρακτηριστικών μπορεί να αναδιαμορφωθεί η ζωή και η εικόνα του τόπου μας.

Ίσως αθεράπευτα ρομαντική, αλλά δε μου αρέσει καθόλου η πολιτική και θεωρώ ότι σε Τοπικό Επίπεδο θα έπρεπε να μην συμβάλλει και να μην επηρεάζει την εκλογή των Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών (και ιδανικά θα ήθελα να σας πείσω όλους γι’ αυτό!).

Επίλογός μου, ο στίχος ενός τραγουδιού των Pink Floyd “Together we stand, divided we fall”.







Αστέρω Περγαντή

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος

"Ισχυρός Δήμος, Δυνατές Κοινότητες, Ευημερία Πολιτών"







επικεφαλής συνδυασμού Όλγα Δασκαλή

ximeronews