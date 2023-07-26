2023-07-26 10:35:03
Φωτογραφία για Σαρώνουν οι επαναλήψεις του MEGA - Αναλυτικά τα ποσοστά (18/54) στην πρωινή ζώνη 25/7/2023
Στη μάχη με την τηλεθέαση βρέθηκαν όλα τα κανάλια στην πρωινή ζώνη. 

Αναλυτικά:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΑΖΙ 12,0

ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΣΟΥ (Ε) 8,4

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 8,5

ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 8,0

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ YES 11,9

ΣΗΜΕΡΑ 9,6

AΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ 13,3

ON - LINE 12.7

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA 11,5

ΡΕΤΙΡΕ (Ε) 14,0

ΡΕΤΙΡΕ (Ε) 17,5

Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ(Ε) 13,1

ALPHA ΤΩΡΑ 7,8

ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ (Ε) 6,2

ΕΡΤ ΝEWS 3,8

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 6,9

NEWS ROOM 3,6

ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ Ε 7,8

ΚΑΤΙ ΧΩΡΙΣΜΕΝΑ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ Ε 2,2

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ε 5.6

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ε 2,9

ΟΙ ΣΤΑΒΛΟΙ ΤΗΣ ΕΡΙΕΤΑΣ ΖΑΙΜΗ Ε 4,3

ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ. 

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων που έχουν δώσει τα κανάλια και είναι ενδεικτικά. 

ΠΗΓΗ: Nielsen Media Research

Πηγή: tvnea.com
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