2023-07-26 10:35:03
Στη μάχη με την τηλεθέαση βρέθηκαν όλα τα κανάλια στην πρωινή ζώνη.
Αναλυτικά:
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΑΖΙ 12,0
ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΣΟΥ (Ε) 8,4
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 8,5
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 8,0
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ YES 11,9
ΣΗΜΕΡΑ 9,6
AΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ 13,3
ON - LINE 12.7
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA 11,5
ΡΕΤΙΡΕ (Ε) 14,0
ΡΕΤΙΡΕ (Ε) 17,5
Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ(Ε) 13,1
ALPHA ΤΩΡΑ 7,8
ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ (Ε) 6,2
ΕΡΤ ΝEWS 3,8
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 6,9
NEWS ROOM 3,6
ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ Ε 7,8
ΚΑΤΙ ΧΩΡΙΣΜΕΝΑ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ Ε 2,2
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ε 5.6
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ε 2,9
ΟΙ ΣΤΑΒΛΟΙ ΤΗΣ ΕΡΙΕΤΑΣ ΖΑΙΜΗ Ε 4,3
ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.
*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων που έχουν δώσει τα κανάλια και είναι ενδεικτικά.
ΠΗΓΗ: Nielsen Media Research
Πηγή: tvnea.com
Αναλυτικά:
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΑΖΙ 12,0
ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΣΟΥ (Ε) 8,4
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 8,5
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 8,0
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ YES 11,9
ΣΗΜΕΡΑ 9,6
AΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ 13,3
ON - LINE 12.7
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA 11,5
ΡΕΤΙΡΕ (Ε) 14,0
ΡΕΤΙΡΕ (Ε) 17,5
Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ(Ε) 13,1
ALPHA ΤΩΡΑ 7,8
ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ (Ε) 6,2
ΕΡΤ ΝEWS 3,8
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 6,9
NEWS ROOM 3,6
ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ Ε 7,8
ΚΑΤΙ ΧΩΡΙΣΜΕΝΑ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ Ε 2,2
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ε 5.6
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ε 2,9
ΟΙ ΣΤΑΒΛΟΙ ΤΗΣ ΕΡΙΕΤΑΣ ΖΑΙΜΗ Ε 4,3
ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.
*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων που έχουν δώσει τα κανάλια και είναι ενδεικτικά.
ΠΗΓΗ: Nielsen Media Research
Πηγή: tvnea.com
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