2026-10-26 10:32:07
Το «Καλύτερα δε γίνεται!» βρέθηκε στην πρώτη θέση της μεσημεριανής – απογευματινής ζώνης, καταγράφοντας 11,1% στο δυναμικό κοινό. Ακολούθησαν οι «Εξελίξεις Τώρα» με 10,2% και το The Chase με 9,2%.
Η «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» (Ε) σημείωσε 8,8%, ενώ οι «Εικόνες» κατέγραψαν 8,5%. Η «Γυναίκα μου τρελάθηκε» στο Star και οι «Οικογενειακές Ιστορίες» (Ε) ισοβάθμησαν στο 8,3%.
Το «Αν έχεις τύχη» στον ΑΝΤ1 συγκέντρωσε 7,4%, ενώ το «Ό,τι αξίζει» – Γ΄ Κύκλος σημείωσε 7,1%. Ο «Ένας ιππότης για τη βασούλα» στον ΣΚΑΪ κατέγραψε 6,3%, ενώ ο «Κωνσταντίνου και Ελένης» (Ε) σημείωσε 6,2%.
Το Lingo συγκέντρωσε 6,0%, το Kitchen Lab σημείωσε 5,5% και το «Σ’ αγαπώ – Μ’ αγαπάς» (Ε) κατέγραψε 5,4% στην πρώτη του μετάδοση. Το Chef στην κουζίνα σας σημείωσε 4,4%, ενώ η δεύτερη μετάδοση του «Σ’ αγαπώ – Μ’ αγαπάς» (Ε) έκλεισε με 4,2%.
Το «Γκάζι θέλει» περιορίστηκε στο 3,2%, η «Η επιχείρησή σου μπορεί» κατέγραψε 2,6% και το «Υγεία πάνω απ’ όλα» σημείωσε 2,3%. Το Weekend Live κατέγραψε 6,4%.
Πηγή: tvnea.com
Η «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» (Ε) σημείωσε 8,8%, ενώ οι «Εικόνες» κατέγραψαν 8,5%. Η «Γυναίκα μου τρελάθηκε» στο Star και οι «Οικογενειακές Ιστορίες» (Ε) ισοβάθμησαν στο 8,3%.
Το «Αν έχεις τύχη» στον ΑΝΤ1 συγκέντρωσε 7,4%, ενώ το «Ό,τι αξίζει» – Γ΄ Κύκλος σημείωσε 7,1%. Ο «Ένας ιππότης για τη βασούλα» στον ΣΚΑΪ κατέγραψε 6,3%, ενώ ο «Κωνσταντίνου και Ελένης» (Ε) σημείωσε 6,2%.
Το Lingo συγκέντρωσε 6,0%, το Kitchen Lab σημείωσε 5,5% και το «Σ’ αγαπώ – Μ’ αγαπάς» (Ε) κατέγραψε 5,4% στην πρώτη του μετάδοση. Το Chef στην κουζίνα σας σημείωσε 4,4%, ενώ η δεύτερη μετάδοση του «Σ’ αγαπώ – Μ’ αγαπάς» (Ε) έκλεισε με 4,2%.
Το «Γκάζι θέλει» περιορίστηκε στο 3,2%, η «Η επιχείρησή σου μπορεί» κατέγραψε 2,6% και το «Υγεία πάνω απ’ όλα» σημείωσε 2,3%. Το Weekend Live κατέγραψε 6,4%.
Πηγή: tvnea.com
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