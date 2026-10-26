2026-10-26 10:32:07
Φωτογραφία για Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Στα ύψη το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» – Ανεβάζει στροφές το For You
Το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» κυριάρχησε στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη, σημειώνοντας 18,2% στο δυναμικό κοινό. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το For You της Φαίης Σκορδά με 10,3%, ανεβάζοντας στροφές στη δεύτερη εκπομπή του.

Το MEGA Non Stop κατέγραψε 7,2%, ενώ το Ρεπορτάζ στις 10 σημείωσε 4,6%. Το «Καλημέρα είπαμε;» συγκέντρωσε 2,7% και η εκπομπή Μια Ελλάδα, Παρέα έκλεισε με 2,3%.

Πηγή: tvnea.com
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