2026-10-26 10:32:06
Φωτογραφία για Prime Time Ζώνη: Κυρίαρχο το The Voice of Greece
Το The Voice of Greece, powered by Telekom, κυριάρχησε στην prime time ζώνη με 18,4% στο δυναμικό κοινό. Τα «Φαντάσματα» – 2ος Κύκλος ακολούθησαν με 13,4%, ενώ το IQ 160 – 4ος Κύκλος σημείωσε 12,5%.

Το Rex: Επιστροφή στη Βιέννη κατέγραψε 9,9%, ενώ το «Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο» στον ΑΝΤ1 συγκέντρωσε 8,7%. Ο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» σημείωσε 7,9%, ενώ το «Το άλογο του πολέμου» στον Alpha κατέγραψε 7,7%.

Ο Υπολοχαγός Νατάσσα στο MEGA συγκέντρωσε 6,7%, ενώ η Formula 1 – Όστιν σημείωσε 4,9%. Ο «Πιο αδύναμος κρίκος» κατέγραψε 4,4%, το Formula 1 Show 2,6% και το «John και… Μέρη» έκλεισε με 2,1%.

Late Night Ζώνη: Πρώτο το Monobala

Το Monobala βρέθηκε στην κορυφή της late night ζώνης, καταγράφοντας 15,0% στο δυναμικό κοινό. Το Super Μπάλα Live σημείωσε 4,1%, ενώ το Grande League ακολούθησε με 4,0%.

Πηγή: tvnea.com
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