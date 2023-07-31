2023-07-31 10:01:40
Στη μάχη με την τηλεθέαση βρέθηκαν όλα τα κανάλια στην πρωινή ζώνη. Πάμε να δούμε τα ποσοστά τηλεθέασης.
Αναλυτικά:
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΕΙΝΕΣ ΚΙ ΕΓΩ (Ε) 7.7
ΕΚΕΙΝΕΣ ΚΙ ΕΓΩ (Ε) 7.3
FIFA WOMEN S WORLD CUP 2023 4.7
ΤΩΡΑ ΜΑΖΙ 7.6
BBQ STORIES (E) 17.5
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΨΥΧΗΣ (E) 15.3
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡ7ΩΣΗ ΣΚΑΙ 14,6
ERTNEWS 0.5
ΕΡΤ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 8.2
ΜΠΑΜΠΑ ΜΗΝ ΤΡΈΧΕΙΣ (Ε) 8,0
ΜΠΑΜΠΑ ΜΗΝ ΤΡΈΧΕΙΣ (Ε) 6,7
ΘΑ ΣΕ ΔΩ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ (Ε) 16,1
ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΙ ΚΕΡΑΤΑΔΕΣ (E) 14,1
ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.
*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων που έχουν δώσει τα κανάλια και είναι ενδεικτικά.
ΠΗΓΗ: Nielsen Media Research
Πηγή: tvnea.com
Αναλυτικά:
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΕΙΝΕΣ ΚΙ ΕΓΩ (Ε) 7.7
ΕΚΕΙΝΕΣ ΚΙ ΕΓΩ (Ε) 7.3
FIFA WOMEN S WORLD CUP 2023 4.7
ΤΩΡΑ ΜΑΖΙ 7.6
BBQ STORIES (E) 17.5
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΨΥΧΗΣ (E) 15.3
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡ7ΩΣΗ ΣΚΑΙ 14,6
ERTNEWS 0.5
ΕΡΤ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 8.2
ΜΠΑΜΠΑ ΜΗΝ ΤΡΈΧΕΙΣ (Ε) 8,0
ΜΠΑΜΠΑ ΜΗΝ ΤΡΈΧΕΙΣ (Ε) 6,7
ΘΑ ΣΕ ΔΩ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ (Ε) 16,1
ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΙ ΚΕΡΑΤΑΔΕΣ (E) 14,1
ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.
*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων που έχουν δώσει τα κανάλια και είναι ενδεικτικά.
ΠΗΓΗ: Nielsen Media Research
Πηγή: tvnea.com
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