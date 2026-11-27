2026-11-27 10:22:29

Η «Super Κατερίνα» βρέθηκε στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης με 13,6% στο δυναμικό κοινό. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Χαμογέλα και Πάλι!» με 9,9%, ενώ «Το Πρωινό» σημείωσε 7,0%.



Ο «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» κατέγραψε 6,6%, με το «Πρωίαν σε Είδον» να ακολουθεί στο 6,0%. Τέλος, το «10 Παντού» συγκέντρωσε 3,0%.



Πηγή: tvnea.com



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