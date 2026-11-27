2026-11-27 10:22:29

Οι «Αποκαλύψεις» βρέθηκαν στην πρώτη θέση της μεσημεριανής ζώνης, σημειώνοντας 9,1% στο δυναμικό κοινό, παρά τις χαμηλές πτήσεις που κατέγραψαν. Το «Studio στις 3» ακολούθησε με 8,4%, ενώ το «Live You» σημείωσε 7,2%.



Το «Ρεπορτάζ Τώρα!» συγκέντρωσε 2,0%, η «Pop Μαγειρική» κατέγραψε 1,8% και το «Στούντιο 4» ολοκλήρωσε τη ζώνη με 1,5%.



Πηγή: tvnea.com



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