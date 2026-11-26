Το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» ΙΙ κατέκτησε την πρώτη θέση στην Prime Time Ζώνη με 19,5% στο δυναμικό κοινό, με το «Σόι σου» VI (Ε) να ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής με 19,1%.Στην τρίτη θέση βρέθηκε η «Μία Γυναίκα» με 14,7%, ενώ ο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» και ο αγώνας Champions League ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και τη Ρόμα ισοβάθμησαν στο 11,4%. Το «First Dates» σημείωσε 11,3%.Το «Κρίνο και Αγκάθι» κατέγραψε 9,7%, ενώ το «Ντέρτι» συγκέντρωσε 6,7%. Οι «Μπλε Ώρες» σημείωσαν 6,1%, ενώ ο «Πύργος του Ντάουντον» – Δ' Κύκλος έκλεισε τη ζώνη με 0,9%.Late Night Ζώνη: Στην κορυφή η «Αυτοψία»

Η «Αυτοψία» βρέθηκε στην πρώτη θέση της Late Night Ζώνης, σημειώνοντας 16,2% στο δυναμικό κοινό. Η «Νύχτα Αποκαλύψεων» ακολούθησε με 10,4%, ενώ το «Post Game» κατέγραψε 9,2%.

Πηγή: tvnea.com