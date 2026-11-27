2026-11-27 10:22:29

Με εντυπωσιακό ποσοστό 24,8% στο δυναμικό κοινό, το «Happy Day στον Alpha» κυριάρχησε στην πρωινή ενημερωτική ζώνη, αφήνοντας σημαντική απόσταση από τον ανταγωνισμό. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η «Κοινωνία Ώρα MEGA» με 17,2%.



Η «Ώρα Ελλάδος» και το «Stars System» ισοβάθμησαν στο 6,5%, ενώ το «Καλημέρα Ελλάδα» ακολούθησε με 6,4%. Το «Σήμερα» σημείωσε 5,9%, με το «Νωρίς Νωρίς» να καταγράφει 5,2%.



Πηγή: tvnea.com



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