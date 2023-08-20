2023-08-20 08:20:26
Φωτογραφία για ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ: ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ



 Σε 197 ανέρχονται μέχρι στιγμής οι υποψήφιοι που συντάσσονται με τον συνδυασμό "Δύναμη Πολιτών" του Γιώργου Αποστολάκη.



Το aixmi-news σας τους παρουσιάζει παρακάτω:....



Δημοτική Ενότητα Ανακτορίου

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΑΘΗΝΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ

ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ / ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ

ΔΟΣΗ - ΤΣΟΛΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ

ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΓΡΟΤΗΣ

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

Msc ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

ΚΥΡΚΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΛΥΤΡΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΜΑΓΓΙΝΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΓΡΟΤΗΣ

ΜΑΓΓΟΥ - ΠΑΠΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΑ

ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΜΑΝΤΖΑΝΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΜΙΧΑΗΛΟΓΛΟΥ - ΚΩΣΤΑΡΑΚΗ

ΑΡΧΟΝΤΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΜΠΑΙΛΗ - ΜΠΑΚΟΧΡΗΣΤΟΥ

ΝΙΚΗ

ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

ΝΑΚΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓΡΟΤΗΣ

ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓΡΟΤΗΣ/ΠΡΩΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ

ΠΑΛΟΥΚΗΣ

ΗΛΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΗΣ

ΠΑΝΤΑΖΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ

ΠΑΝΤΑΖΗ - ΜΠΑΛΑΣΚΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ

ΠΑΝΤΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΠΑΥΛΙΔΑΚΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ

ΗΘΟΠΟΙΟΣ/ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ

ΠΑΧΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΣΑΚΚΑ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ (ΜΕΜΑ)

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΣΑΛΛΙΑΡΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΤΖΕΦΡΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

ΤΡΑΥΛΟΣΤΑΘΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΜΠΟΡΟΣ

ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ - ΜΑΙΔΑ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΟΙΚΙΑΚΑ

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ - ΠΑΤΣΗ

ΕΛΕΝΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΦΟΥΝΤΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΦΟΥΝΤΟΓΛΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΨΥΚΤΙΚΟΣ

ΦΡΑΝΤΖΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ

ΧΑΣΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

 

Δημοτική Ενότητα Παλαίρου ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΒΙΤΣΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥΘΕΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΞΑΝΘΙΠΠΗΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣΚΑΟΥΡΑΣΞΕΝΟΦΩΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗΒΛΑΣΙΑΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣΤΑΜΑΤΑΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣΠΑΤΣΟΥΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΠΑΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣΣΤΑΧΤΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜΕΣΙΤΗΣΤΣΑΚΑΛΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣΦΡΑΓΚΟΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΛΟΓΙΣΤΗΣ/ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΨΥΧΟΓΙΟΣ (ΜΑΝΤΑΝΙΑΣ)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ - ΧΑΡΟΥΚΑΤΕΡΙΝΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΜΑΝΤΖΑΝΑΑΝΤΩΝΙΑ - ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΤΟΝΙΑ)ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣΚΑΤΑΓΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΓΡΟΤΗΣ - ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

 

Δημοτική Ενότητα ΜεδεώνοςΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΖΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣΖΩΓΑΚΗΣΠΕΤΡΟΣΑΓΡΟΤΗΣΚΑΡΑΜΠΕΚΙΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣΚΟΥΤΙΒΗΣΒΑΙΟΣΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣΛΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΛΙΜΕΝΙΚΟΣΛΟΥΝΤΖΗΣΧΡΗΣΤΟΣΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣΜΠΥΡΟΥ - ΜΑΡΗΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΑΜΩΡΑΙΤΗΣΧΡΗΣΤΟΣΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΠΡΟΔΡΟΜΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣΞΥΛΟΥΡΓΟΣΣΟΥΛΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣΣΤΟΥΠΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΑΣΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΤΣΑΜΠΟΔΗΜΟΣΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣΤΣΙΟΥΝΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

 

Τοπικό Αγίου ΝικολάουΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΗΛΙΑΔΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣΚΑΒΒΑΔΑΣΣΠΥΡΙΔΩΝΑΓΡΟΤΗΣΚΑΣΣΑΠΙΔΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣΟΙΚΟΔΟΜΟΣ   ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΦΥΤΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΩΡΑΙΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΛΕΖΟΥΓΕΩΡΓΙΑΟΙΚΙΑΚΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

 

Τοπικό ΒόνιτσαςΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΑΡΜΥΡΑΣΘΕΟΔΩΡΟΣΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ - ΔΙΣΚΟΘΕΤΗΣΒΑΜΒΑΚΑΑΡΓΥΡΩΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣΜΑΓΓΙΩΡΟΥΘΕΟΔΩΡΑΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΜΑΣΟΥΡΑ ΒΑΣΙΑΔΑΣΚΑΛΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΜΑΣΟΥΡΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗΣΗΛΙΑΣΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣΠΑΠΠΟΥΤΣΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΑΓΡΟΤΗΣΡΑΦΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣΦΡΑΓΚΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΠΕΡΔΙΚΑΡΗΑΝΝΑΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣΝΙΑΦΑΕΛΕΝΗΟΙΚΙΑΚΑ

 

Τοπικό ΔρυμούΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΒΛΑΝΤΗΣΣΤΕΦΑΝΟΣΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣΡΕΝΤΙΦΗ - ΛΑΙΟΥΣΩΤΗΡΙΑΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΗΣΟΦΙΑΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΤΣΙΛΙΚΗΣΕΥΘΙΜΙΟΣΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣΠΙΣΤΙΚΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΓΡΟΤΗΣΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣΤΑΥΡΟΥΛΑΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΣΙΜΟΥ - ΚΑΨΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

 

Τοπικό ΘυρρείουΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗΣΛΕΩΝΙΔΑΣΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣΝΤΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΤΣΑΓΓΑΡΙΩΛΟΥΕΛΕΝΗΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΤΣΑΝΑΚΑ - ΠΑΛΟΥΚΗΜΑΡΙΑΚΟΜΜΩΤΡΙΑΜΠΡΟΥΜΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΓΡΟΤΗΣΤΣΟΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΚΑΠΠΕΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΟΙΚΙΑΚΑΡΟΥΦΗ ΜΑΡΙΑΟΙΚΙΑΚΑ

 

Τοπικό ΜοναστηρακίουΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΚΟΚΟΤΣΕΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ / ΚΟΜΜΩΤΡΙΑΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣΑΝΔΡΕΑΣΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗ - ΜΠΑΚΟΧΡΗΣΤΟΥΔΗΜΗΤΡΑΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΜΑΤΙΑΣΤΟΛΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΓΟΥΡΟΥΝΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝΚΑΛΑΝΤΖΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΜΑΤΙΑΣΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗ - ΛΙΑΠΗΣΥΛΒΑΝΑΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

 

Τοπικό ΠαλιαμπέλωνΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΚΟΤΡΩΤΣΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣΑΓΡΟΤΗΣΠΑΠΠΟΥΤΣΗ - ΤΖΩΡΑΙΩΑΝΝΑΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣΚΑΤΣΑΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΓΡΟΤΗΣΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΣΕΡΔΕΝΕ - ΜΕΡΙΣΙΩΤΗΣΤΕΦΑΝΙΑΟΙΚΙΑΚΑΑΔΑΜΗΧΡΥΣΑΝΘΗΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΜΗΤΣΟΥΡΑΣΧΡΗΣΤΟΣΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

 

Τοπικό ΑετούΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΑΛΑΙΜΑΧΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣΚΟΝΙΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΑΡΤΟΠΟΙΟΣΖΑΦΕΙΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΓΡΟΤΗΣΠΛΕΥΡΙΤΗΣΓΕΡΑΣΙΜΟΣΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣΝΤΕΜΟΥ - ΚΑΡΑΜΠΕΚΙΟΥΧΑΡΟΥΛΑΟΙΚΙΑΚΑΖΑΦΕΙΡΗΑΙΜΙΛΙΑ ΜΠΑΚΑΣΣΠΥΡΙΔΩΝΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣΜΑΡΓΙΩΛΗΓΙΑΝΝΑΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

 

Τοπικό ΑχυρώνΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣΘΕΟΔΩΡΟΣΑΓΡΟΤΗΣΤΡΑΥΛΟΣΤΑΘΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣΚΑΣΙΟΥΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

ΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

 

Τοπικό ΚατούναςΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΒΛΑΧΑΣΧΡΗΣΤΟΣΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ   ΚΑΦΡΙΤΣΑΣΕΥΣΤΑΘΙΟΣΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣΛΥΣΣΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΑΓΡΟΤΗΣΣΕΡΑΦΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣΑΒΡΑΜΠΟΥ ΤΖΑΒΙΔΗΑΛΙΚΗ 

 

Τοπικό ΚομπωτήςΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΑΧΥΡΙΑΤΗΕΛΕΥΘΕΡΙΑΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΟΙΚΙΑΚΑΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗΣΠΕΤΡΟΣΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΛΙΒΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΓΡΟΤΗΣΛΟΥΝΤΖΗ - ΚΑΡΔΗΣΟΦΙΑΟΙΚΙΑΚΑΤΖΑΒΙΔΗ - ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΑΡΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΤΣΙΛΙΜΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

 

Τοπικό Κονοπίνας

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΡΑΠΤΗΕΛΕΝΗΟΙΚΙΑΚΑΣΚΟΥΡΤΑΣΙΩΑΝΝΗΣΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΡΑΠΤΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΑΓΡΟΤΗΣΚΑΨΟΓΙΩΡΓΟΣΧΡΗΣΤΟΣΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΧΑΙΔΑΚΗΜΑΡΙΑ ΚΟΡΟΜΗΛΑ - ΦΡΑΓΚΑΚΗΑΛΚΜΗΝΗΟΙΚΙΑΚΑΚΑΒΟΥΝΟΥ - ΤΣΑΜΠΟΔΗΜΟΥΔΗΜΗΤΡΑΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΚΟΘΡΟΥΛΑΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 

 

Τοπικό ΤρύφουΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΛΟΥΝΤΖΗΣΑΧΙΛΛΕΥΣΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣΠΑΥΛΟΥΙΩΑΝΝΗΣΑΓΡΟΤΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΥΣΤΑΜΟΥΛΗΣΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣΛΑΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣΤΣΑΚΑΛΟΥΕΥΘΥΜΙΑΜΑΓΕΙΡΑΣΒΕΛΕΝΤΖΑΣΑΝΔΡΕΑΣΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣΝΙΚΟΥΛΑΜΠΡΙΝΗΑΓΡΟΤΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ - ΣΙΜΟΥΑΝΝΑ 

 

Τοπικό ΒάτουΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΜΠΑΚΟΧΡΗΣΤΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝΑΓΡΟΤΗΣ

 

Τοπικό ΠαλαίρουΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΒΑΣΙΛΑΚΗΒΑΣΙΛΙΚΗΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΒΕΛΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΑΝΝΑ)ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣΓΕΩΡΓΑΚΗΣΑΝΔΡΕΑΣΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣΖΕΡΒΟΥΛΗΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΗΣΚΑΡΤΑΝΟΣΔΙΟΝΥΣΗΣΑΓΡΟΤΗΣΚΕΛΒΕΡΚΟΓΛΟΥ - ΖΟΥΜΗΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ)ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣΜΠΟΥΡΔΟΥΒΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΡΟΥΦΗΣΑΧΙΛΛΕΥΣΔΑΣΟΛΟΓΟΣ - ΑΓΡΟΤΗΣΤΣΕΛΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΝΑΚΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΓΡΟΤΗΣΧΑΜΖΑΣΧΡΗΣΤΟΣ 

 

Τοπικό ΠερατιάςΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΧΕΛΜΗΣΕΥΣΤΑΘΙΟΣΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΔΙΖΕΛΟΣΣΩΤΗΡΙΟΣΑΓΡΟΤΗΣΣΤΑΥΡΑΚΑΖΩΗΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣΚΟΚΟΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΟΛΓΑΟΙΚΙΑΚΑΚΑΤΑΓΗΒΑΣΙΛΙΚΗΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΠΑΠΑΔΑΤΟΥΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΦΑΝΑΡΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΡΓΟΛΑΒΟΣΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΘΩΜΑΣΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

 

Τοπικό ΠλαγιάςΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΠΑΞΙΝΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΣΠΑΝΟΥΠΗΝΕΛΟΠΗΟΙΚΙΑΚΑΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΓΡΟΤΗΣ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΑΘΗΝΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣΧΡΗΣΤΟΣΦΟΙΤΗΤΗΣΜΩΡΑΙΤΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΞΙΝΟΥ - ΒΕΡΥΚΙΟΥΜΑΡΙΑ ΚΑΠΟΤΗΣΛΑΜΠΡΟΣ 

 

Τοπικό ΠογωνιάςΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΞΕΝΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΟΣΠΑΡΓΙΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΜΟΙΡΑΣΧΡΗΣΤΟΣSECURITYΜΠΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣΤΡΙΑΝΤΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΩΡΑΙΤΗ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΠΑΡΑΣΚΕΥΗΟΙΚΙΑΚΑΜΟΙΡΑ - ΓΑΡΙΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
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