Σε 197 ανέρχονται μέχρι στιγμής οι υποψήφιοι που συντάσσονται με τον συνδυασμό "Δύναμη Πολιτών" του Γιώργου Αποστολάκη.
Το aixmi-news σας τους παρουσιάζει παρακάτω:....
Δημοτική Ενότητα Ανακτορίου
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΑΘΗΝΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ / ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
ΔΟΣΗ - ΤΣΟΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΓΡΟΤΗΣ
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
Msc ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΚΥΡΚΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΛΥΤΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΜΑΓΓΙΝΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΓΡΟΤΗΣ
ΜΑΓΓΟΥ - ΠΑΠΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΜΑΝΤΖΑΝΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛΟΓΛΟΥ - ΚΩΣΤΑΡΑΚΗ
ΑΡΧΟΝΤΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΜΠΑΙΛΗ - ΜΠΑΚΟΧΡΗΣΤΟΥ
ΝΙΚΗ
ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΝΑΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΡΟΤΗΣ
ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΡΟΤΗΣ/ΠΡΩΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΑΛΟΥΚΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΓΡΟΤΗΣ
ΠΑΝΤΑΖΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΗ - ΜΠΑΛΑΣΚΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΠΑΝΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΑΥΛΙΔΑΚΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ/ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ
ΠΑΧΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΣΑΚΚΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ (ΜΕΜΑ)
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΣΑΛΛΙΑΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΤΖΕΦΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΤΡΑΥΛΟΣΤΑΘΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΜΠΟΡΟΣ
ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ - ΜΑΙΔΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΟΙΚΙΑΚΑ
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ - ΠΑΤΣΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΦΟΥΝΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΦΟΥΝΤΟΓΛΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΨΥΚΤΙΚΟΣ
ΦΡΑΝΤΖΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
ΧΑΣΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Δημοτική Ενότητα Παλαίρου ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΒΙΤΣΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥΘΕΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΞΑΝΘΙΠΠΗΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣΚΑΟΥΡΑΣΞΕΝΟΦΩΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗΒΛΑΣΙΑΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣΤΑΜΑΤΑΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣΠΑΤΣΟΥΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΠΑΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣΣΤΑΧΤΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜΕΣΙΤΗΣΤΣΑΚΑΛΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣΦΡΑΓΚΟΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΛΟΓΙΣΤΗΣ/ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΨΥΧΟΓΙΟΣ (ΜΑΝΤΑΝΙΑΣ)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ - ΧΑΡΟΥΚΑΤΕΡΙΝΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΜΑΝΤΖΑΝΑΑΝΤΩΝΙΑ - ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΤΟΝΙΑ)ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣΚΑΤΑΓΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΓΡΟΤΗΣ - ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
Δημοτική Ενότητα ΜεδεώνοςΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΖΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣΖΩΓΑΚΗΣΠΕΤΡΟΣΑΓΡΟΤΗΣΚΑΡΑΜΠΕΚΙΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣΚΟΥΤΙΒΗΣΒΑΙΟΣΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣΛΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΛΙΜΕΝΙΚΟΣΛΟΥΝΤΖΗΣΧΡΗΣΤΟΣΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣΜΠΥΡΟΥ - ΜΑΡΗΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΑΜΩΡΑΙΤΗΣΧΡΗΣΤΟΣΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΠΡΟΔΡΟΜΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣΞΥΛΟΥΡΓΟΣΣΟΥΛΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣΣΤΟΥΠΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΑΣΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΤΣΑΜΠΟΔΗΜΟΣΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣΤΣΙΟΥΝΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Τοπικό Αγίου ΝικολάουΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΗΛΙΑΔΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣΚΑΒΒΑΔΑΣΣΠΥΡΙΔΩΝΑΓΡΟΤΗΣΚΑΣΣΑΠΙΔΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣΟΙΚΟΔΟΜΟΣ ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΦΥΤΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΩΡΑΙΑΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΛΕΖΟΥΓΕΩΡΓΙΑΟΙΚΙΑΚΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΣΠΥΡΙΔΩΝ
Τοπικό ΒόνιτσαςΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΑΡΜΥΡΑΣΘΕΟΔΩΡΟΣΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ - ΔΙΣΚΟΘΕΤΗΣΒΑΜΒΑΚΑΑΡΓΥΡΩΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣΜΑΓΓΙΩΡΟΥΘΕΟΔΩΡΑΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΜΑΣΟΥΡΑ ΒΑΣΙΑΔΑΣΚΑΛΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΜΑΣΟΥΡΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗΣΗΛΙΑΣΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣΠΑΠΠΟΥΤΣΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΑΓΡΟΤΗΣΡΑΦΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣΦΡΑΓΚΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΠΕΡΔΙΚΑΡΗΑΝΝΑΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣΝΙΑΦΑΕΛΕΝΗΟΙΚΙΑΚΑ
Τοπικό ΔρυμούΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΒΛΑΝΤΗΣΣΤΕΦΑΝΟΣΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣΡΕΝΤΙΦΗ - ΛΑΙΟΥΣΩΤΗΡΙΑΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΗΣΟΦΙΑΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΤΣΙΛΙΚΗΣΕΥΘΙΜΙΟΣΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣΠΙΣΤΙΚΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΓΡΟΤΗΣΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣΤΑΥΡΟΥΛΑΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΣΙΜΟΥ - ΚΑΨΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Τοπικό ΘυρρείουΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗΣΛΕΩΝΙΔΑΣΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣΝΤΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΤΣΑΓΓΑΡΙΩΛΟΥΕΛΕΝΗΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΤΣΑΝΑΚΑ - ΠΑΛΟΥΚΗΜΑΡΙΑΚΟΜΜΩΤΡΙΑΜΠΡΟΥΜΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΓΡΟΤΗΣΤΣΟΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΚΑΠΠΕΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΟΙΚΙΑΚΑΡΟΥΦΗ ΜΑΡΙΑΟΙΚΙΑΚΑ
Τοπικό ΜοναστηρακίουΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΚΟΚΟΤΣΕΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ / ΚΟΜΜΩΤΡΙΑΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣΑΝΔΡΕΑΣΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗ - ΜΠΑΚΟΧΡΗΣΤΟΥΔΗΜΗΤΡΑΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΜΑΤΙΑΣΤΟΛΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΓΟΥΡΟΥΝΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝΚΑΛΑΝΤΖΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΜΑΤΙΑΣΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗ - ΛΙΑΠΗΣΥΛΒΑΝΑΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Τοπικό ΠαλιαμπέλωνΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΚΟΤΡΩΤΣΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣΑΓΡΟΤΗΣΠΑΠΠΟΥΤΣΗ - ΤΖΩΡΑΙΩΑΝΝΑΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣΚΑΤΣΑΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΓΡΟΤΗΣΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΣΕΡΔΕΝΕ - ΜΕΡΙΣΙΩΤΗΣΤΕΦΑΝΙΑΟΙΚΙΑΚΑΑΔΑΜΗΧΡΥΣΑΝΘΗΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΜΗΤΣΟΥΡΑΣΧΡΗΣΤΟΣΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Τοπικό ΑετούΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΑΛΑΙΜΑΧΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣΚΟΝΙΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΑΡΤΟΠΟΙΟΣΖΑΦΕΙΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΓΡΟΤΗΣΠΛΕΥΡΙΤΗΣΓΕΡΑΣΙΜΟΣΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣΝΤΕΜΟΥ - ΚΑΡΑΜΠΕΚΙΟΥΧΑΡΟΥΛΑΟΙΚΙΑΚΑΖΑΦΕΙΡΗΑΙΜΙΛΙΑ ΜΠΑΚΑΣΣΠΥΡΙΔΩΝΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣΜΑΡΓΙΩΛΗΓΙΑΝΝΑΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Τοπικό ΑχυρώνΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣΘΕΟΔΩΡΟΣΑΓΡΟΤΗΣΤΡΑΥΛΟΣΤΑΘΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣΚΑΣΙΟΥΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Τοπικό ΚατούναςΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΒΛΑΧΑΣΧΡΗΣΤΟΣΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΦΡΙΤΣΑΣΕΥΣΤΑΘΙΟΣΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣΛΥΣΣΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΑΓΡΟΤΗΣΣΕΡΑΦΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣΑΒΡΑΜΠΟΥ ΤΖΑΒΙΔΗΑΛΙΚΗ
Τοπικό ΚομπωτήςΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΑΧΥΡΙΑΤΗΕΛΕΥΘΕΡΙΑΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΟΙΚΙΑΚΑΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗΣΠΕΤΡΟΣΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΛΙΒΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΓΡΟΤΗΣΛΟΥΝΤΖΗ - ΚΑΡΔΗΣΟΦΙΑΟΙΚΙΑΚΑΤΖΑΒΙΔΗ - ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΑΡΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΤΣΙΛΙΜΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Τοπικό ΚονοπίναςΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΡΑΠΤΗΕΛΕΝΗΟΙΚΙΑΚΑΣΚΟΥΡΤΑΣΙΩΑΝΝΗΣΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΡΑΠΤΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΑΓΡΟΤΗΣΚΑΨΟΓΙΩΡΓΟΣΧΡΗΣΤΟΣΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΧΑΙΔΑΚΗΜΑΡΙΑ ΚΟΡΟΜΗΛΑ - ΦΡΑΓΚΑΚΗΑΛΚΜΗΝΗΟΙΚΙΑΚΑΚΑΒΟΥΝΟΥ - ΤΣΑΜΠΟΔΗΜΟΥΔΗΜΗΤΡΑΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΚΟΘΡΟΥΛΑΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
Τοπικό ΤρύφουΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΛΟΥΝΤΖΗΣΑΧΙΛΛΕΥΣΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣΠΑΥΛΟΥΙΩΑΝΝΗΣΑΓΡΟΤΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΥΣΤΑΜΟΥΛΗΣΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣΛΑΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣΤΣΑΚΑΛΟΥΕΥΘΥΜΙΑΜΑΓΕΙΡΑΣΒΕΛΕΝΤΖΑΣΑΝΔΡΕΑΣΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣΝΙΚΟΥΛΑΜΠΡΙΝΗΑΓΡΟΤΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ - ΣΙΜΟΥΑΝΝΑ
Τοπικό ΒάτουΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΜΠΑΚΟΧΡΗΣΤΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝΑΓΡΟΤΗΣ
Τοπικό ΠαλαίρουΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΒΑΣΙΛΑΚΗΒΑΣΙΛΙΚΗΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΒΕΛΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΑΝΝΑ)ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣΓΕΩΡΓΑΚΗΣΑΝΔΡΕΑΣΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣΖΕΡΒΟΥΛΗΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΗΣΚΑΡΤΑΝΟΣΔΙΟΝΥΣΗΣΑΓΡΟΤΗΣΚΕΛΒΕΡΚΟΓΛΟΥ - ΖΟΥΜΗΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ)ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣΜΠΟΥΡΔΟΥΒΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΡΟΥΦΗΣΑΧΙΛΛΕΥΣΔΑΣΟΛΟΓΟΣ - ΑΓΡΟΤΗΣΤΣΕΛΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΝΑΚΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΓΡΟΤΗΣΧΑΜΖΑΣΧΡΗΣΤΟΣ
Τοπικό ΠερατιάςΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΧΕΛΜΗΣΕΥΣΤΑΘΙΟΣΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΔΙΖΕΛΟΣΣΩΤΗΡΙΟΣΑΓΡΟΤΗΣΣΤΑΥΡΑΚΑΖΩΗΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣΚΟΚΟΛΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΟΛΓΑΟΙΚΙΑΚΑΚΑΤΑΓΗΒΑΣΙΛΙΚΗΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΠΑΠΑΔΑΤΟΥΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΦΑΝΑΡΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΡΓΟΛΑΒΟΣΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΘΩΜΑΣΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Τοπικό ΠλαγιάςΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΠΑΞΙΝΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΣΠΑΝΟΥΠΗΝΕΛΟΠΗΟΙΚΙΑΚΑΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΓΡΟΤΗΣ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΑΘΗΝΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣΧΡΗΣΤΟΣΦΟΙΤΗΤΗΣΜΩΡΑΙΤΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΞΙΝΟΥ - ΒΕΡΥΚΙΟΥΜΑΡΙΑ ΚΑΠΟΤΗΣΛΑΜΠΡΟΣ
Τοπικό ΠογωνιάςΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΞΕΝΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΟΣΠΑΡΓΙΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΜΟΙΡΑΣΧΡΗΣΤΟΣSECURITYΜΠΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣΤΡΙΑΝΤΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΩΡΑΙΤΗ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΠΑΡΑΣΚΕΥΗΟΙΚΙΑΚΑΜΟΙΡΑ - ΓΑΡΙΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
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