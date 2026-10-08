2026-10-08 13:33:14
Φωτογραφία για Την Κυριακή τελείται το ετήσιο μνημόσυνο του σιδηροδρομικού Γιώργου Νίνου.
 Πέρασε ήδη ένας χρόνος από την ημέρα που συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον αγαπητό τους Γιώργο Νίνο. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, στις 9:00 το πρωί, θα τελεστεί το ετήσιο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης.Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοί του θα βρεθούν εκεί για να τιμήσουν τη μνήμη του και να προσευχηθούν για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπητού σε sidirodromikanea
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