2026-11-01 18:18:46
Φωτογραφία για Πρώτη φοβερή αποκάλυψη. Επί Δημαρχίας και Εφοριακού στο επάγγελμα κ Γεώργιου –Θεόδωρος Αποστολάκη δεν είχαν πληρώσει τα Τέλη Κυκλοφορίας !!!!!!! 26 αυτοκινήτων του Δήμου από το 2017 μέχρι 8/04/2022 και 13/04/2022. ΣΥΝΟΛΙΚΑ 64.642 ΕΥΡΩ. Ζημίωσαν το Δήμο και τους Δημότες ένα πολύ μεγάλο χρηματικ



ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ από τη σύσταση του μέχρι σήμερα.

 



Γράφει ο Κώστας Θ. Τριαντακωνσταντής 

Μαθηματικός

                                                                                                                                 01-11-2026......

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