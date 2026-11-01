"Πρώτη φοβερή αποκάλυψη. Επί Δημαρχίας και Εφοριακού στο επάγγελμα κ Γεώργιου –Θεόδωρος Αποστολάκη δεν είχαν πληρώσει τα Τέλη Κυκλοφορίας !!!!!!! 26 αυτοκινήτων του Δήμου από το 2017 μέχρι 8/04/2022 και 13/04/2022. ΣΥΝΟΛΙΚΑ 64.642 ΕΥΡΩ. Ζημίωσαν το Δήμο και τους Δημότες ένα πολύ μεγάλο χρηματικ
2026-11-01 18:18:46
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ από τη σύσταση του μέχρι σήμερα.
Γράφει ο Κώστας Θ. Τριαντακωνσταντής
Μαθηματικός
01-11-2026......Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
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