2026-10-13 16:11:39
Φωτογραφία για Υποβολή αιτήσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και τη Δομή Παροχής Συσσιτίου Δήμου Ακτίου Βόνιτσας



 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποβολή αιτήσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και τη Δομή Παροχής Συσσιτίου

Δήμου Ακτίου Βόνιτσας

 

Ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας, ενημερώνει τους δημότες και κατοίκους του ότι από Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για την ένταξη ωφελούμενων στις Νέες Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας...

Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Διφενμπάχια. Τροπική εμφάνιση με ελάχιστη φροντίδα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Διφενμπάχια. Τροπική εμφάνιση με ελάχιστη φροντίδα
Μουσταλευριά – την αγαπήσαμε, την αγαπάμε και θα την αγαπάμε!
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μουσταλευριά – την αγαπήσαμε, την αγαπάμε και θα την αγαπάμε!
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Αεροδρόμιο Ακτίου Βονίτσης ΄΄Η Γεωγραφία Διαμαρτύρεται Η Ιστορία Βροντοφωνάζει΄΄
Αεροδρόμιο Ακτίου Βονίτσης ΄΄Η Γεωγραφία Διαμαρτύρεται Η Ιστορία Βροντοφωνάζει΄΄
ΠΦΣ: Κατάργηση της κατάθεσης του έντυπου Συνοδευτικού Σημειώματος Υποβολής (ΣΣΥ) στην υποβολή λογαριασμών φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ
ΠΦΣ: Κατάργηση της κατάθεσης του έντυπου Συνοδευτικού Σημειώματος Υποβολής (ΣΣΥ) στην υποβολή λογαριασμών φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ
Πρόσκληση εκπαιδευτικών για υποβολή δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών για το 2026-2027
Πρόσκληση εκπαιδευτικών για υποβολή δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών για το 2026-2027
ΠΦΣ: Ενημέρωση για την αλλαγή του τρόπου παροχής των νεφελοποιητών σύμφωνα με την τροποποίηση του ΕΚΠΥ
ΠΦΣ: Ενημέρωση για την αλλαγή του τρόπου παροχής των νεφελοποιητών σύμφωνα με την τροποποίηση του ΕΚΠΥ
Πίνακες ΑΣΕΠ: 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026 : Έκδοση Προσωρινών Αποτελεσμάτων - Υποβολή Ενστάσεων
Πίνακες ΑΣΕΠ: 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026 : Έκδοση Προσωρινών Αποτελεσμάτων - Υποβολή Ενστάσεων
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Κύκλος Μελέτης Αγίας Γραφής σήμερα Τρίτη 13 Οκτωβρίου στον Αστακό
Κύκλος Μελέτης Αγίας Γραφής σήμερα Τρίτη 13 Οκτωβρίου στον Αστακό
Πέτρος Κωστόπουλος: Τα «καρφιά» για το infotainment και το σχόλιο για Βίσση – Καρβέλα
Πέτρος Κωστόπουλος: Τα «καρφιά» για το infotainment και το σχόλιο για Βίσση – Καρβέλα
Οι Ψηφιακοί Αυτόματοι Σύνδεσμοι DAC μπορούν να σώσουν ζωές στον σιδηρόδρομo.
Οι Ψηφιακοί Αυτόματοι Σύνδεσμοι DAC μπορούν να σώσουν ζωές στον σιδηρόδρομo.
Δίκη για Τέμπη: Με την οικογένεια του Κύπριου φοιτητή Κυπριανού Παπαϊωάννου ξεκίνησαν οι σημερινές καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων.
Δίκη για Τέμπη: Με την οικογένεια του Κύπριου φοιτητή Κυπριανού Παπαϊωάννου ξεκίνησαν οι σημερινές καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων.
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (12/10/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (12/10/2026)