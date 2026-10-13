2026-10-13 16:11:39
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Υποβολή αιτήσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και τη Δομή Παροχής Συσσιτίου
Δήμου Ακτίου Βόνιτσας
Ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας, ενημερώνει τους δημότες και κατοίκους του ότι από Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για την ένταξη ωφελούμενων στις Νέες Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας...Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΔιφενμπάχια. Τροπική εμφάνιση με ελάχιστη φροντίδα
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ