ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποβολή αιτήσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και τη Δομή Παροχής Συσσιτίου

Δήμου Ακτίου Βόνιτσας

Ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας, ενημερώνει τους δημότες και κατοίκους του ότι από Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για την ένταξη ωφελούμενων στις Νέες Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας...

ximeronews

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