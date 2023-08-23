2023-08-23 18:34:31
Φωτογραφία για ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙ- ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΤΑΒΛΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ.
Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΤΩΝ > ΚΑΝΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΙΑ ΙΔΕΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΘΕΟΔ. ΜΗΤΣΗ ΚΑΙ ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΣΙΟΥ.... ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΑΚΟΥΣΜΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΤΗΣ ΤΑΒΛΑΣ ( ΓΑΜΟΥ, ΚΛΕΦΤΙΚΑ Κ.Α.) ,ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΤΡΑΓΟΥΔΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΦΩΝΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΑΣ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΘΥΜΗΘΟΥΝ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΤΕΡΟΙ. ΤΗ ΒΡΑΔΙΑ ΘΑ ΚΑΛΥΨΕΙ Ο ΑΧΕΛΩΟΣ TV KAI EINAI ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ. ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΑΥΤΗΣ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΟΥΝ ΤΟΠΙΚΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 20:30 M.M.

EK ΤΟΥ Δ.Σ.
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