2026-03-10 23:17:07
Ημερομηνία 10/3/2026
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Λόγω εξέλιξης των εργασιών στους παρακείμενους δρόμους της κεντρικής πλατείας Αστακού (Αγίου Νικολάου), σας ενημερώνουμε ότι από την Πέμπτη το πρωί (7:00 π.μ), μέχρι την Δευτέρα το πρωί απαγορεύεται η κυκλοφορία και η στάθμευση πέριξ της πλατείας....Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
