2026-03-10 23:17:07
Φωτογραφία για Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση του έργου στη κεντρική πλατεία Αστακού.

 

Ημερομηνία 10/3/2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Λόγω εξέλιξης των εργασιών στους παρακείμενους δρόμους της κεντρικής πλατείας Αστακού (Αγίου Νικολάου), σας ενημερώνουμε ότι από την Πέμπτη το πρωί (7:00 π.μ), μέχρι την Δευτέρα το πρωί απαγορεύεται η κυκλοφορία και η στάθμευση πέριξ της πλατείας....

