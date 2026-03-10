Ημερομηνία 10/3/2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ



ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Λόγω εξέλιξης των εργασιών στους παρακείμενους δρόμους της κεντρικής πλατείας Αστακού (Αγίου Νικολάου), σας ενημερώνουμε ότι από την Πέμπτη το πρωί (7:00 π.μ), μέχρι την Δευτέρα το πρωί απαγορεύεται η κυκλοφορία και η στάθμευση πέριξ της πλατείας....

