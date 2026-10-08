2026-10-08 12:41:28

Νέα διάσταση στη δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα έδωσε ο Γιώργος Λιάγκας, μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.



Ο παρουσιαστής προχώρησε σε μια ιδιαίτερα ηχηρή δήλωση για το μέλλον της καλλιτεχνικής συνεργασίας των δύο πρώην συζύγων, υποστηρίζοντας ότι ο συνθέτης έχει αποφασίσει να απαγορεύσει στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει πλέον τα τραγούδια του. «Ο Νίκος Καρβέλας απαγορεύει στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει τα τραγούδια του. Είναι οριστικό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιάγκας.



Εφόσον επιβεβαιωθεί η συγκεκριμένη πληροφορία, πρόκειται για μια εξέλιξη που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τις μελλοντικές εμφανίσεις της τραγουδίστριας, καθώς ο Νίκος Καρβέλας έχει υπογράψει τη συντριπτική πλειονότητα των μεγαλύτερων επιτυχιών της. Άλλωστε, στην πρόσφατη ανακοίνωσή του, ο συνθέτης είχε επισημάνει ότι από τα 50 τραγούδια που ερμήνευσε η Άννα Βίσση στη συναυλία της στο ΟΑΚΑ, τα 47 ήταν δικές του δημιουργίες.



Η νέα αυτή τοποθέτηση έρχεται να εντείνει το κλίμα γύρω από τη σχέση των δύο καλλιτεχνών, οι οποίοι, έπειτα από σχεδόν 50 χρόνια κοινής προσωπικής και επαγγελματικής πορείας, βρίσκονται στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς δημόσιας αντιπαράθεσης.



Πηγή: tvnea.com



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