2026-10-15 13:14:24
Φωτογραφία για Νίκος Καρβέλας: Ποιοι τραγουδιστές θα ζητήσουν άδεια για να ερμηνεύσουν τα τραγούδια του
Νέες εξελίξεις έρχονται στο προσκήνιο μετά τη ρήξη ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, με τις αποφάσεις του συνθέτη για τη διαχείριση των τραγουδιών του να επηρεάζουν και τις εμφανίσεις γνωστών καλλιτεχνών στις νυχτερινές πίστες.

Όπως αποκαλύφθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, μετά την απόφαση του Νίκου Καρβέλα να αναλάβει ο ίδιος τη διαχείριση των τραγουδιών του, ορισμένοι τραγουδιστές φέρονται να προσανατολίζονται στο να ζητήσουν την άδειά του, προκειμένου να μπορούν να ερμηνεύουν τις επιτυχίες του στα νυχτερινά κέντρα όπου θα εμφανίζονται.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο Θάνος Βάγιος, τα ονόματα που βρίσκονται στη συγκεκριμένη λίστα είναι ο Σάκης Ρουβάς, η Κατερίνα Στανίση, ο Λευτέρης Πανταζής, ο Λάμπης Λιβιεράτος και ο Αντύπας.

Οι επόμενες κινήσεις αναμένεται να δείξουν πώς θα διαμορφωθεί το τοπίο γύρω από την ερμηνεία των τραγουδιών του Νίκου Καρβέλα και κατά πόσο η νέα αυτή συνθήκη θα επηρεάσει τα προγράμματα των καλλιτεχνών τη φετινή σεζόν.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Ποιος παίρνει το Κλειδί;»: Αυτή ειναι η νέα εκπομπή του OPEN - Πότε κάνει πρεμιέρα;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Ποιος παίρνει το Κλειδί;»: Αυτή ειναι η νέα εκπομπή του OPEN - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Πέμπτη, 15/10/2026: Εργασίες ημέρας
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πέμπτη, 15/10/2026: Εργασίες ημέρας
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Windows 11 26H2: ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΟΥΝ
Windows 11 26H2: ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΟΥΝ
Γιώργος Λιάγκας: «Ο Νίκος Καρβέλας απαγορεύει στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει τα τραγούδια του
Γιώργος Λιάγκας: «Ο Νίκος Καρβέλας απαγορεύει στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει τα τραγούδια του
Νίκος Καρβέλας: «Αυτή δεν είναι η Άννα που εγώ ήξερα, αγάπησα και θαύμασα»
Νίκος Καρβέλας: «Αυτή δεν είναι η Άννα που εγώ ήξερα, αγάπησα και θαύμασα»
Νίκος Καρβέλας: «Συντριβή» για όσα συνέβησαν πριν από τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ
Νίκος Καρβέλας: «Συντριβή» για όσα συνέβησαν πριν από τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ
Ποιοι σταθμοί του μετρό κλείνουν νωρίτερα μέχρι την Πέμπτη.
Ποιοι σταθμοί του μετρό κλείνουν νωρίτερα μέχρι την Πέμπτη.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Συνάντηση του Βουλευτή Δ. Γκολιδάκη με τον πρόεδρο των Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών Ν. Τζήκα.
Συνάντηση του Βουλευτή Δ. Γκολιδάκη με τον πρόεδρο των Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών Ν. Τζήκα.
Έφυγε από τη ζωή ο σιδηροδρομικός Μιχάλης Καραπατσάς.
Έφυγε από τη ζωή ο σιδηροδρομικός Μιχάλης Καραπατσάς.
Απογευματινή Ζώνη: Το Live News στην κορυφή – Ψηλά ο «Τροχός της Τύχης» και το The Chase
Απογευματινή Ζώνη: Το Live News στην κορυφή – Ψηλά ο «Τροχός της Τύχης» και το The Chase
Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων: Πρώτο το MEGA με το κεντρικό δελτίο του
Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων: Πρώτο το MEGA με το κεντρικό δελτίο του
Prime Time: Στην κορυφή το UEFA Champions League με 19.8% – Ψηλά και το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ»
Prime Time: Στην κορυφή το UEFA Champions League με 19.8% – Ψηλά και το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ»