2026-10-15 13:14:24

Νέες εξελίξεις έρχονται στο προσκήνιο μετά τη ρήξη ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, με τις αποφάσεις του συνθέτη για τη διαχείριση των τραγουδιών του να επηρεάζουν και τις εμφανίσεις γνωστών καλλιτεχνών στις νυχτερινές πίστες.



Όπως αποκαλύφθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, μετά την απόφαση του Νίκου Καρβέλα να αναλάβει ο ίδιος τη διαχείριση των τραγουδιών του, ορισμένοι τραγουδιστές φέρονται να προσανατολίζονται στο να ζητήσουν την άδειά του, προκειμένου να μπορούν να ερμηνεύουν τις επιτυχίες του στα νυχτερινά κέντρα όπου θα εμφανίζονται.



Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο Θάνος Βάγιος, τα ονόματα που βρίσκονται στη συγκεκριμένη λίστα είναι ο Σάκης Ρουβάς, η Κατερίνα Στανίση, ο Λευτέρης Πανταζής, ο Λάμπης Λιβιεράτος και ο Αντύπας.



Οι επόμενες κινήσεις αναμένεται να δείξουν πώς θα διαμορφωθεί το τοπίο γύρω από την ερμηνεία των τραγουδιών του Νίκου Καρβέλα και κατά πόσο η νέα αυτή συνθήκη θα επηρεάσει τα προγράμματα των καλλιτεχνών τη φετινή σεζόν.



Πηγή: tvnea.com



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