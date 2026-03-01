πηγη Αρχοντοχώρι Ξηρομέρου

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η αιμοδοσία στο αρχοντοχώρι. Με τη συνεργασία του πολιτιστικού συλλόγου απανταχού Αρχοντοχωριτών ο Άγιος Γεώργιος του συλλόγου εθελοντών αιμοδοτών και οργάνων σώματος του νομού αιτωλοακαρνανίας και του γενικού νοσοκομείου Αγρινίου. Ευχαριστούμε το γενικό νοσοκομείο Αγρινίου και το προσωπικό που ήρθε στο χωριό μας, τους φίλους από το σύλλογο εθελοντών αιμοδοτών και οργάνων σώματος του Νομού Αιτωλοακαρνανίας . Ευχαριστούμε πάνω από όλα τους εθελοντές αιμοδότες που για μία ακόμα φορά στήριξαν αυτή την προσπάθεια.

ximeronews