2023-08-24 21:12:03
ΤΟ ΑΠΟΓΕΥ ΜΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 ΠΛΗΘΟΣ ΚΟΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΜΕ ΚΑΤΑΝΥΞΗ ΤΟΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΖΑΜΠΑΤΙΝΑ ΣΤΟ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙ..... Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΜΕΤΑ ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΟΥ ΓΡΙΒΑ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΚΗΡΥΞΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΘΕΙΟ ΛΟΓΟ. ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ . ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ,Η ΤΕΛΕΣΗ ΟΡΘΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ) ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΨΑΛΤΕΣ , ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΡΙΝΟ ,ΨΑΛΤΗΣ ΦΥΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ . ΣΚΟΠΟΣ Η ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ .
ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ximeronews
ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
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